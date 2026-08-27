Prefeitura de Anápolis inaugura Centro de Castração e Atendimento Clínico a Pets

27 de agosto de 2026
centro de castracao

Unidade conta com hall de acesso e sala de recepção, também dois consultórios, sendo um destinado a cães e outro a gatos (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura Municipal de Anápolis inaugurou nesta quarta-feira (26), o Centro de Castração e Atendimento Clínico a Pets de Anápolis. Localizado na Avenida Universitária, 360, no bairro Maracanãzinho, o espaço oferecerá serviços de castração e atendimento veterinário básico para cães e gatos, ampliando as ações voltadas ao bem-estar animal. É importante ressaltar que a clínica não está equipada para atendimentos em casos de urgência e emergência.

A unidade conta com hall de acesso e sala de recepção, onde os tutores poderão aguardar o atendimento – dispondo também de dois consultórios, sendo um destinado a cães e outro a gatos.

O fluxo de atendimento foi planejado para que as diferentes espécies não se encontrem, garantindo mais segurança e reduzindo o estresse dos animais. Para os procedimentos de castração, a estrutura conta com sala de indução anestésica, dois centros cirúrgicos e sala de recuperação pós-cirúrgica.

“Estamos muito felizes de entregar um espaço para toda a população que não tem acesso a unidade privada, em uma região centralizada, com dois centros cirúrgicos modernos e consultórios separados para cães e gatos”, diz o prefeito Márcio Corrêa.

Passo a passo

Na prática, todo o procedimento de cadastramento do animal deverá ser feito digitalmente. Cada tutor, que primeiramente deverá ser referenciado pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), poderá realizar o procedimento em até dois animais. O número sobe para seis ao se tratar de protetores da causa animal, além de animais errantes.

Para tanto, o primeiro passo é criar o “RG Animal” dos pets no Sistema do Cadastro Nacional de Animais Domésticos (Sinpatinhas) do Governo Federal. O número do documento deverá ser inserido no Conecta Anápolis, dentro da aba “Bem-Estar Animal” – onde o tutor ou protetor deverá inserir algumas informações básicas do pet como, porte, foto, peso aproximado, idade, entre outras.

Realizado o cadastro, o pet será inserido na fila de atendimentos para uma consulta, passo que antecede a castração – já que o animal será avaliado clinicamente e por meio de hemograma, para saber se está apto a passar pelo procedimento.

Quando o procedimento for agendado, o tutor será avisado sobre data e horário no próprio aplicativo do Conecta Anápolis. A estimativa é de que os profissionais realizem cerca de 25 castrações semanalmente e os animais serão microchipados.

Vale ressaltar que o atendimento será voltado exclusivamente para castrações mediante agendamento, consultas veterinárias básicas, acompanhamento pós-cirúrgico até a recuperação anestésica dos animais, sem serviço de internação.

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