Quinta no Cinema encerra programação de agosto com curta sobre juventude e relações virtuais

Sessão será realizada às 15h, no Cine Sibasolly, com entrada gratuita e classificação livre (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Com 13 minutos de duração, a ficção acompanha Bianca, uma jovem muito ligada ao universo da internet que enfrenta conflitos entre as relações construídas no ambiente virtual e a vida fora das telas. A narrativa aborda temas ligados a juventude, à comunicação e às novas formas de relacionamento.

A Quinta no Cinema é promovida pela Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e oferece sessões gratuitas de produções brasileiras e anapolinas ao público.

Os filmes selecionados para agosto integram o catálogo da antiga Programadora Brasil, iniciativa da Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura (MINC), criada para ampliar o acesso às produções nacionais em espaços culturais de diferentes regiões do país.

Escolas interessadas em agendar visitas para participar das sessões podem entrar em contato pelo telefone (62) 2604-0593.