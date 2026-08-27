Últimos dias para candidatos aprovados em processo seletivo da educação se apresentarem

Novos profissionais vão reforçar as equipes das unidades de ensino, contribuindo para o atendimento aos estudantes, o apoio em sala de aula e a inclusão (Foto: Victor Melo/ Prefeitura de Anápolis)

Todos os candidatos devem comparecer à Diretoria de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Governo, localizada na Avenida Brasil, nº 200, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, munidos dos documentos exigidos, entre eles fotocópias do RG, CPF e título de eleitor, além de certidão de nascimento, casamento ou averbação de divórcio, entre outros.

A lista completa dos documentos necessários e o nome dos candidatos convocados está disponível no Diário Oficial do Município (DOM) do dia 14 de agosto e no site oficial da Prefeitura.

Nesta etapa do processo seletivo, foram convocados 150 profissionais para atuar na Rede Municipal de Educação, sendo 50 auxiliares de educação, 50 professores P-III e 50 cuidadores. Os novos profissionais vão reforçar as equipes das unidades de ensino, contribuindo para o atendimento aos estudantes, o apoio em sala de aula e a inclusão.