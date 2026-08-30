Serviços urbanos levaram manutenção e zeladoria a 70 bairros de Anápolis ao longo da semana passada

Equipes atuaram com manutenção asfáltica, troca de lâmpadas, roçagem, capina, poda de árvores e grama, plantio e conservação de espaços públicos (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A manutenção asfáltica passou pela Vila Goiás, Bairro das Bandeiras, Filostro, Jardim Suíço, Bairro de Lourdes, Vila São Jorge, Jardim Palmares, Bougainville, Dom Felipe, Calixtópolis, São Lourenço, Luzitano, Jibran El Hadj e Summerville, Vila Miguel Jorge, Res. Santa Cruz, Vila União, Res. Ander, Frei Eustáquio e Adriana Parque.

Os serviços de roçagem mecanizada e capina foram realizados no Residencial Aldeia dos Sonhos, Residencial Bougainville, Cidade Industrial, Bairro São Carlos e Residencial do Cerrado, Residencial das Rosas, Vila Corumbá, Cidade Universitária e nos bairros Boa Vista e Alvorada. No Jundiaí, as equipes trabalharam com capina manual.

Na iluminação pública, a troca de lâmpadas contemplou Vila Industrial, Bairro Eldorado, Jardim Eldorado, Jundiaí, Sítio de Recreio Vale das Laranjeiras, Residencial Morumbi, Jibran El Hadj, Jardim Ana Paula, Alto da Bela Vista, Jardim Bandeirantes, Flor de Lis, Campos do Jordão, Bougainville, Vila Goiás, Leblon, Santos Dumont, Bom Clima, Cidade Universitária, São Lourenço, Vila Jaiara, Arco Verde, Arco-Íris, Batista, Vila Miguel Jorge, Santo Antônio, Idelfonso, Vila Harmonia, Itamaraty, Residencial Centenário e o distrito de Branápolis

As equipes responsáveis pela conservação das áreas verdes também estiveram em diferentes pontos da cidade. A poda de árvores foi realizada no Jardim Alexandrina, JK Nova Capital, Setor Central, Residencial Arco-Íris e B. de Lourdes.

Já o plantio passou pelo canteiro central do Trevo da Havan, pela rotatória da Avenida S5, no Anápolis City, pelo Parque Ambiental Antônio Marmo Canedo (Matinha), pela Praça Bom Jesus e pela Avenida Pedro Ludovico, na rotatória do posto, no Jibran El Hadj, Canteiro Central do Trevo da Havan e Praça César Toledo.

Os serviços de poda ornamental contemplaram o Viveiro JK, Parque Onofre Quinan, Praça Poliesportiva Gracinda Maria, Praça Bom Jesus, Praça César Toledo e Praça Maria Ribeiro da Cunha.

A poda de grama foi realizada no Anexo Itamaraty, Santo André, Vila João Luiz de Oliveira, Jardim dos Ipês, Anápolis City, Vila São Vicente, Residencial do Trabalhador, Residencial Morumbi, Marginal Ayrton Senna, Vila Góis, Jardim das Primaveras, Bairro Santo Antônio, Avenida Dona Elvira, Vila Santa Maria de Nazaré, Rua dos Batistas, Residencial Alphaville, Jardim Flor de Lis, Jardim Ibirapuera, Jardim Luzitano, Residencial Flor do Cerrado, Residencial Vale do Sol, Bairro Bom Sucesso, Rua Riachuelo, Bairro São Lourenço, Jardim Europa, Rua 2, Chácaras Colorado, Granjas Santo Antônio, Bairro Antônio Fernandes, Polocentro, Avenida Perimetral Leste, Jardim Flor de Liz, Rua Delta, Summerville, Jardim Luzitano, Escola Municipal Maria Elizabeth Camelo Lisboa, Filostro Machado, Rua Ouro Verde e Jardim Primavera.

As ações de manutenção e zeladoria são realizadas de forma contínua em diferentes regiões do município, de acordo com o planejamento das equipes e as demandas identificadas, podendo sofrer alterações em funções de demandas emergenciais.