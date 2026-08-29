Procon Anápolis encontra variação de até 211% em pesquisa de hortifruti

Caso encontre alguma prática suspeita, o consumidor pode entrar em contato com o Procon (Foto: Victor Melo / Prefeitura de Anápolis)

A maior variação registrada foi no preço da berinjela, com diferença de 211%. O menor preço encontrado foi de R$ 4,49 no Supermercado Atende Mais, enquanto o maior chegou a R$ 13,98 no Supermercado do Povo.

A batata-doce apresentou a segunda maior diferença, de 182%, com preços entre R$ 2,48, no Supermercado do Povo, e R$ 6,99, no Supermercado Pérola. Já a batata inglesa teve variação de 170%, custando de R$ 2,59, no Supermercado do Povo, a R$ 6,99, no Supermercado Atende Mais.

Outra diferença expressiva foi encontrada no preço do cará, que variou 167%, entre R$ 4,49, no Supermercado do Povo, e R$ 11,99, no Supermercado Pérola. A cebola nacional registrou variação de 135%, com preços de R$ 2,98 a R$ 6,99, enquanto o pepino japonês apresentou diferença de 133%, sendo encontrado entre R$ 5,99 e R$ 13,98.

A tabela da pesquisa também aponta diferenças relevantes em outros produtos. A uva roxa apresentou variação de 130%, o repolho branco e a beterraba chegaram a 100%, assim como o pimentão verde e a cebola roxa. Já a goiaba teve diferença de 101% entre o menor e o maior preço encontrados.

O Procon reforça que os preços correspondem ao período em que a pesquisa foi realizada e podem sofrer alterações posteriores, já que os produtos de hortifruti não possuem preços tabelados. Os itens foram comparados considerando as mesmas características e gramaturas.

Além da pesquisa de preços, o órgão chama a atenção para a diferença entre produtos vendidos a granel e em bandejas. A orientação é observar não apenas o valor apresentado na embalagem, mas também o preço por quilo. No caso das bandejas com quantidades fracionadas, como 250 g, 400 g, 500 g ou 750 g, a recomendação é fazer a conversão para comparar corretamente os valores.

Caso encontre alguma prática suspeita, o consumidor pode entrar em contato com o Procon pelo telefone (62) 2604-0200 ou pelo Zap da Prefeitura, no número (62) 98551-6888, que funciona 24 horas.

Confira a tabela completa e o relatório técnico da pesquisa na íntegra.