Educação inicia nova etapa de programa de desenvolvimento pedagógico

29 de agosto de 2026
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Programa tem como objetivo garantir o direito à aprendizagem de todas as crianças desde o início, identificando precocemente aquelas que precisam de maior apoio (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Na semana em que se celebra o Dia Nacional da Educação Infantil, a Rede Municipal de Educação em Anápolis inicia uma nova etapa do Programa Novos Amigos, que integra uma estratégia pedagógica pelo município. Para o segundo semestre, mais de 6,6 mil novos livros foram entregues nas escolas. Eles foram baseados nos resultados das avaliações dos alunos da pré-escola.

A nova etapa se inicia de forma preventiva, após um estudo meticuloso dos alunos da pré-escola. A medida é uma estratégia da Rede Municipal de Educação que busca agir no momento em que as desigualdades educacionais ainda são pequenas e podem ser reduzidas, como diferenças de linguagem oral, vocabulário e do contato com a escrita antes mesmo das crianças entrarem no 1º ano do Ensino Fundamental.

O Programa Novos Amigos foi desenvolvido pelo Instituto Edube, organização dedicada à educação baseada em evidências, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Anápolis. A parceria inclui formação continuada dos professores, acompanhamento técnico das equipes e análise dos resultados da rede.

O programa não antecipa a alfabetização, mas tem como objetivo garantir o direito à aprendizagem de todas as crianças desde o início, identificando precocemente aquelas que precisam de maior apoio.

Avaliação

A avaliação foi aplicada pelas equipes da própria rede, com apoio técnico do Instituto Edube, e não tem caráter classificatório: não gera nota, não compara crianças e não produz ranking de escolas. Com o resultado vindo da sala de aula, as prioridades para o segundo semestre são a consciência fonológica, capacidade de perceber e manipular os sons da fala que formam as palavras, e as primeiras experiências com o texto escrito.

A ampliação do programa inclui a incorporação de novas rotinas do programa para todas as turmas do infantil 4 e 5 com um bloco diário de 20 a 30 minutos dedicado às habilidades prioritárias e encontros quinzenais de formações mensais com a equipe docente de cada unidade. Uma segunda avaliação será aplicada em novembro, utilizando a mesma matriz e escala, o que permitirá verificar a evolução de cada turma ao longo do próprio ano letivo.

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