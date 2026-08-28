Atenção, motoristas: Festa da Catedral Bom Jesus irá alterar trânsito da região entre 27 de agosto e 6 de setembro

CMTT orienta condutores a utilizarem rotas alternativas durante os horários de bloqueio na região central (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O bloqueio total será realizado na Avenida Goiás, na via de apenas ‘um quarteirão’ no trecho entre a Avenida Engenheiro Portela e a Rua General Joaquim Inácio. A General Joaquim Inácio permanecerá com o trânsito liberado durante a interdição.

Com a alteração, os motoristas que utilizam o trecho deverão buscar rotas alternativas. Uma das opções indicadas é a Rua 14 de Julho que permitirá o desvio da área interditada.

O transporte coletivo da Urban também terá alteração temporária no percurso. Os ônibus que utilizam esse trecho da Avenida Goiás em direção ao Terminal Urbano farão um desvio pela Rua Primeiro de Maio e, em seguida, pela Rua Dr. Genserico, seguindo posteriormente para o terminal.

A orientação é que os condutores reduzam a velocidade ao se aproximarem da região, respeitem a sinalização e, sempre que possível, planejem o trajeto com antecedência durante os horários de bloqueio.