Anápolis lidera entre grandes arrecadadores de Goiás e aumenta participação na fatia do ICMS

28 de agosto de 2026
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Alta de 2,15% no IPM deve representar cerca de R$ 8 milhões a mais em repasses de ICMS ao município em 2027 (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O Índice de Participação dos Municípios (IPM) de Anápolis voltou a subir após seis anos e registrou o maior crescimento percentual entre os grandes arrecadadores de ICMS de Goiás. O indicador, que define a fatia que cada município recebe dos recursos do ICMS distribuídos pelo Estado, teve alta de 2,15% em Anápolis no último ano. Com o resultado, o município deve receber cerca de R$ 8 milhões a mais em 2027, elevando os repasses de aproximadamente R$ 360 milhões para R$ 368 milhões.

No comparativo, Anápolis aparece à frente de Senador Canedo, que registrou avanço de 1,77%, e Aparecida de Goiânia, com 1,11%. Já Goiânia apresentou redução de 3,53% e Rio Verde, queda de 0,74%. O resultado amplia a participação de Anápolis na divisão do imposto e reflete, principalmente, o aumento do Valor Adicionado Fiscal (VAF).

O Valor Adicionado Fiscal (VAF) é um indicador que ajuda a medir a movimentação econômica gerada pelas empresas e demais contribuintes de ICMS instalados no município. Ele considera o valor que essas atividades acrescentam à economia local ao longo de suas operações. Quanto maior esse valor gerado em Anápolis, maior tende a ser o VAF do município. Esse indicador é especialmente importante porque responde por cerca de 70% da composição do IPM. Foi justamente o crescimento do VAF que teve papel determinante para que o índice de Anápolis voltasse a subir após seis anos.

Para a população, o aumento significa mais recursos disponíveis no orçamento municipal para financiar serviços e investimentos públicos. A receita proveniente do ICMS contribui para o custeio de áreas como saúde, educação, infraestrutura, manutenção da cidade e demais serviços oferecidos pelo município.

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