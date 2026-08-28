Anápolis lidera entre grandes arrecadadores de Goiás e aumenta participação na fatia do ICMS

Alta de 2,15% no IPM deve representar cerca de R$ 8 milhões a mais em repasses de ICMS ao município em 2027 (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

No comparativo, Anápolis aparece à frente de Senador Canedo, que registrou avanço de 1,77%, e Aparecida de Goiânia, com 1,11%. Já Goiânia apresentou redução de 3,53% e Rio Verde, queda de 0,74%. O resultado amplia a participação de Anápolis na divisão do imposto e reflete, principalmente, o aumento do Valor Adicionado Fiscal (VAF).

O Valor Adicionado Fiscal (VAF) é um indicador que ajuda a medir a movimentação econômica gerada pelas empresas e demais contribuintes de ICMS instalados no município. Ele considera o valor que essas atividades acrescentam à economia local ao longo de suas operações. Quanto maior esse valor gerado em Anápolis, maior tende a ser o VAF do município. Esse indicador é especialmente importante porque responde por cerca de 70% da composição do IPM. Foi justamente o crescimento do VAF que teve papel determinante para que o índice de Anápolis voltasse a subir após seis anos.

Para a população, o aumento significa mais recursos disponíveis no orçamento municipal para financiar serviços e investimentos públicos. A receita proveniente do ICMS contribui para o custeio de áreas como saúde, educação, infraestrutura, manutenção da cidade e demais serviços oferecidos pelo município.