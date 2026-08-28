Centro Municipal da Visão em Anápolis oferece mais de 15 tipos de atendimentos de urgência das 7h às 19h; veja quais

Unidade integra a rede municipal de saúde e concentra diferentes serviços voltados à avaliação e ao cuidado com a saúde dos olhos (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

As consultas oftalmológicas reguladas são destinadas aos pacientes encaminhados pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Após a avaliação, caso haja indicação de atendimento oftalmológico, o pedido é encaminhado para a regulação municipal, responsável pelo agendamento da consulta na unidade especializada.

Já os atendimentos de urgência oftalmológica podem ser procurados diretamente na unidade durante o horário de funcionamento. Entre as situações consideradas de urgência estão: corpo estranho superficial no olho, abrasão ou escoriação superficial da córnea, trauma ocular contuso, físico ou mecânico sem suspeita de perfuração ou ruptura do globo ocular, além de irritação aguda após exposição a poeira, fumaça ou partículas.

Também são atendidos casos de queimadura química ocular, após irrigação imediata e abundante no primeiro ponto de atendimento, conjuntivite com sinais de maior gravidade ou dúvida diagnóstica, dor ocular aguda, hiperemia ocular intensa, inflamações oculares agudas, fotofobia importante e edema palpebral agudo.

A unidade ainda recebe pacientes com redução súbita da visão, desde que não haja sinais evidentes de trauma aberto, descolamento de retina ou outra condição de alta complexidade.

A orientação é que os casos não urgentes sejam inicialmente avaliados na Unidade Básica de Saúde. Já os pacientes com sintomas compatíveis com urgência oftalmológica devem procurar diretamente o Centro Municipal da Visão, das 7h às 19h.