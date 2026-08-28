Inscrições abertas: curso para uso de celulares e aplicativos segue até segunda (31) para o público 60+

Curso é presencial e gratuito, possui carga horária de 60 horas e tem prioridade para pessoas inscritas no Cadastro Único (Foto: Divulgação / Prefeitura de Anápolis)

Os interessados podem se inscrever pelo link https://programandoofuturo.odoo.com/formulario/gh5l3R5vieAnkN9G67vOcg ou presencialmente no Cenfor – Centro de Formação Profissional Munir Calixto, localizado na Avenida Central, nº 305, Setor Industrial Munir Calixto, onde também serão realizadas as aulas.

O curso é presencial e gratuito, possui carga horária de 60 horas e tem prioridade para pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).

Durante a formação, os participantes aprenderão a utilizar celulares e aplicativos do dia a dia, incluindo ferramentas de comunicação, bancos e transporte, além de recursos para acesso a serviços públicos digitais, inclusive na área da saúde.

O conteúdo também aborda segurança digital e prevenção de golpes, redes sociais, cidadania digital e noções de inteligência artificial, com foco em ampliar a autonomia dos participantes no uso das tecnologias.

As aulas serão ministradas por profissionais capacitados e contarão com materiais preparados para facilitar o aprendizado dos participantes.