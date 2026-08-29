Vacinação antirrábica para cães e gatos está disponível em três pontos de Anápolis

29 de agosto de 2026
cachorros

Vacina é a principal forma de prevenção contra a raiva, uma zoonose viral grave que pode acometer todos os mamíferos, incluindo cães, gatos e seres humanos (Foto: Divulgação / Prefeitura de Anápolis)

A vacinação antirrábica para cães e gatos está disponível em três pontos de Anápolis, com atendimento de segunda a sexta-feira. O serviço, que havia sido interrompido nos pontos das universidades durante o período de férias, foi retomado na Faculdade Anhanguera e na Unievangélica, além da Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ), que mantém o atendimento permanente.

Os tutores interessados em vacinar seus pets podem comparecer a uma das três unidades, sem necessidade de agendamento prévio. Na Faculdade Anhanguera, o atendimento ocorre das 13h às 18h, enquanto na Unievangélica é realizado das 14h30 às 17h30.

A Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ), localizada na Avenida Belo Horizonte, lote 29, no bairro Santo André, também oferece a vacina gratuitamente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Todos os pontos de vacinação realizam o atendimento conforme a demanda diária.

A vacinação antirrábica continua sendo a principal forma de prevenção contra a raiva, uma zoonose viral grave que pode acometer todos os mamíferos, incluindo cães, gatos e seres humanos. A vacina é disponibilizada gratuitamente durante todo o ano e deve ser aplicada em cães e gatos a partir dos três meses de idade, com reforço anual para garantir a proteção dos animais e da população.

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