Vacinação antirrábica para cães e gatos está disponível em três pontos de Anápolis

Vacina é a principal forma de prevenção contra a raiva, uma zoonose viral grave que pode acometer todos os mamíferos, incluindo cães, gatos e seres humanos (Foto: Divulgação / Prefeitura de Anápolis)

Os tutores interessados em vacinar seus pets podem comparecer a uma das três unidades, sem necessidade de agendamento prévio. Na Faculdade Anhanguera, o atendimento ocorre das 13h às 18h, enquanto na Unievangélica é realizado das 14h30 às 17h30.

A Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ), localizada na Avenida Belo Horizonte, lote 29, no bairro Santo André, também oferece a vacina gratuitamente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Todos os pontos de vacinação realizam o atendimento conforme a demanda diária.

A vacinação antirrábica continua sendo a principal forma de prevenção contra a raiva, uma zoonose viral grave que pode acometer todos os mamíferos, incluindo cães, gatos e seres humanos. A vacina é disponibilizada gratuitamente durante todo o ano e deve ser aplicada em cães e gatos a partir dos três meses de idade, com reforço anual para garantir a proteção dos animais e da população.