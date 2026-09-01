10 fatores que podem afetar a fertilidade feminina e masculina

Idade, alterações hormonais, condições clínicas e hábitos de vida estão entre os aspectos considerados na avaliação da capacidade reprodutiva



A fertilidade depende de uma combinação de fatores relacionados ao organismo feminino e masculino. Por isso, dificuldades para engravidar podem estar associadas a diferentes condições, desde alterações hormonais e anatômicas até doenças preexistentes e características relacionadas à idade. A investigação médica considera o histórico de cada pessoa e pode envolver exames específicos para identificar possíveis alterações.

A avaliação também pode ser feita antes das tentativas de gravidez, principalmente quando existe algum antecedente que mereça acompanhamento. Conhecer os principais fatores relacionados à fertilidade ajuda a entender por que a investigação costuma envolver os dois parceiros. Confira:

Fatores relacionados à fertilidade feminina

Idade

A idade está relacionada à quantidade e à qualidade dos óvulos. A reserva ovariana e o potencial reprodutivo sofrem alterações ao longo dos anos, tornando esse um dos aspectos considerados durante uma avaliação de fertilidade. Alterações na ovulação

Distúrbios que interferem na ovulação podem dificultar a liberação regular de um óvulo. Ciclos menstruais muito irregulares ou ausência de menstruação podem justificar uma investigação hormonal e ginecológica. Síndrome dos ovários policísticos

A síndrome dos ovários policísticos (SOP) pode estar associada a alterações na ovulação. O diagnóstico considera conjunto de características clínicas, laboratoriais e ultrassonográficas, conforme avaliação médica. Endometriose

A endometriose ocorre quando tecido semelhante ao endométrio se desenvolve fora da cavidade uterina. Dependendo da localização e da extensão das lesões, a condição pode interferir na fertilidade e exigir investigação específica. Alterações nas trompas e no útero

Obstruções das trompas, miomas, pólipos e outras alterações anatômicas podem influenciar a concepção. Exames de imagem são utilizados conforme a suspeita clínica para avaliar essas estruturas.

Fatores relacionados à fertilidade masculina

Alterações na produção de espermatozoides

A quantidade, a movimentação e a morfologia dos espermatozoides são aspectos analisados no espermograma. Alterações nesses parâmetros podem ter diferentes causas e precisam ser interpretadas em conjunto com outros dados clínicos. Varicocele

A varicocele é caracterizada pela dilatação das veias do escroto. Em alguns homens, pode estar associada a alterações na produção e na qualidade dos espermatozoides. A avaliação urológica determina se existe relação com a dificuldade reprodutiva. Distúrbios hormonais

Hormônios participam da regulação da produção de espermatozoides e da função reprodutiva. Alterações hormonais podem ser investigadas por exames laboratoriais quando há indicação clínica.

Condições que podem envolver ambos

Doenças e tratamentos prévios

Algumas doenças crônicas e determinados tratamentos médicos podem interferir na função reprodutiva. Quimioterapia e radioterapia, por exemplo, podem afetar a produção de gametas. Por isso, o histórico de saúde deve fazer parte da consulta. Hábitos e exposição a substâncias

Tabagismo, consumo excessivo de álcool e uso de determinadas substâncias podem estar relacionados à função reprodutiva. Exposição ocupacional a calor intenso, produtos químicos ou radiação também pode ser relevante em situações específicas.

Avaliação deve considerar o casal

A presença de um desses fatores não significa, isoladamente, que uma pessoa seja incapaz de engravidar ou contribuir para uma gestação. Fertilidade é resultado da interação de diferentes condições, e a investigação depende da história clínica, idade, tempo de tentativa e características individuais.

Quando existe dificuldade para conceber, a avaliação pode envolver ginecologista, urologista, endocrinologista ou especialista em reprodução assistida. Exames como ultrassonografia, testes hormonais, avaliação da reserva ovariana e espermograma são selecionados conforme a necessidade. Clínicas especializadas, como o Fleury Fertilidade, podem reunir diferentes recursos para apoiar a investigação e o acompanhamento individualizado da fertilidade.

Dessa forma, identificar fatores que podem interferir na fertilidade permite direcionar a investigação para as condições presentes em cada caso. A consulta médica é o ponto de partida para definir quais aspectos precisam ser avaliados e quais exames fazem sentido para a situação apresentada.