Semana da Pátria é aberta em Anápolis; programação segue nos distritos nos próximos dias

Além das solenidades, ao longo da semana, as escolas do município realizam atividades lúdicas e educativas relacionadas ao tema (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Programação Semana da Pátria

A programação terá início todos os dias às 9h. Nesta quarta-feira (2), a cerimônia será realizada na subprefeitura de Interlândia. Na quinta-feira (3), a solenidade será realizada em frente à subprefeitura de Souzânia. A programação será encerrada na sexta-feira (4), em Goialândia, com uma solenidade cívica na Escola Municipal Professor Jesus Duarte.

Além das solenidades, ao longo da semana, as escolas do município realizam atividades lúdicas e educativas relacionadas ao tema.

A programação será encerrada com o tradicional desfile cívico-militar de 7 de Setembro, a partir das 8h, em frente ao Centro Administrativo Adhemar Santillo.