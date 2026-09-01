Semana da Pátria é aberta em Anápolis; programação segue nos distritos nos próximos dias

1 de setembro de 2026
asteamento bandeiras prefeitura

Além das solenidades, ao longo da semana, as escolas do município realizam atividades lúdicas e educativas relacionadas ao tema (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis iniciou nesta terça-feira (1º) a programação que celebra a Semana da Pátria. A abertura teve início às 9h, no Centro Administrativo Adhemar Santillo, com hasteamento da bandeira e execução dos Hinos Nacional e da Independência pela banda da Base Aérea de Anápolis. O evento reuniu autoridades municipais e estudantes de instituições de ensino da cidade.Nos próximos dias a programação irá acontecer nos distritos de Interlândia, Souzânia e Goialândia com o hasteamento da bandeira, a execução de hinos e a participação da comunidade.

Programação Semana da Pátria

A programação terá início todos os dias às 9h. Nesta quarta-feira (2), a cerimônia será realizada na subprefeitura de Interlândia. Na quinta-feira (3), a solenidade será realizada em frente à subprefeitura de Souzânia. A programação será encerrada na sexta-feira (4), em Goialândia, com uma solenidade cívica na Escola Municipal Professor Jesus Duarte.

Além das solenidades, ao longo da semana, as escolas do município realizam atividades lúdicas e educativas relacionadas ao tema.

A programação será encerrada com o tradicional desfile cívico-militar de 7 de Setembro, a partir das 8h, em frente ao Centro Administrativo Adhemar Santillo.

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