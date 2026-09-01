De fralda geriátrica a remédios para asma: saiba como pegar produtos gratuitos em Anápolis pelo programa Farmácia Popular

1 de setembro de 2026
farmacia popular

São disponibilizados medicamentos para o tratamento de asma, diabetes, glaucoma, hipertensão, além de fralda geriátrica, entre outros (Foto: Elza Fiuza / Agência Brasil)

Anapolinos podem retirar medicamentos gratuitamente por meio do programa federal Farmácia Popular em mais de 60 estabelecimentos credenciados na cidade. São disponibilizados medicamentos para o tratamento de asma, diabetes, glaucoma, hipertensão, além de fralda geriátrica, entre outros. Para retirá-los, é necessário apresentar documento de identificação com foto e CPF, além de receita médica, que pode ser emitida pelo SUS ou por médico particular. Dica importante: somente absorventes é exigida inscrição no CadÚnico.

As farmácias estão localizadas em diversas regiões da cidade, em bairros como Vila Jaiara, Jardim Arco Verde, Parque Residencial das Flores, Parque Calixtópolis, JK Nova Capital, Vila Santana, Bairro de Lourdes e Centro.

As farmácias credenciadas podem ser identificadas pelo símbolo do programa, geralmente exposto na placa do estabelecimento. Para consultar a lista completa, com nome e endereço das unidades, basta acessar o site do Ministério da Saúde. (https://infoms.saude.gov.br/extensions/SEIDIGI_DEMAS_PFPB_ENDERECOS/index.html)

Confira a lista dos medicamentos disponíveis pelo programa:

Asma

Medicamentos: brometo de ipratrópio (0,02mg), brometo de ipratrópio (0,25mg), dipropionato de beclometasona (200mcg), dipropionato de beclometasona (250mcg), dipropionato de beclometasona(50mcg), sulfato de salbutamol (100mcg) e sulfato de salbutamol (5mg).

Diabetes:

Medicamentos: cloridrato de metformina (500mg), cloridrato de metformina (500mg – ação prolongada), cloridrato de metformina (850mg), glibenclamida (5mg), insulina humana regular (100ui/ml), insulina humana NPH (100ui/ml) e dapagliflozina (10 mg – somente para diabetes associada a doença cardiovascular).

Glaucoma

Medicamentos: maleato de timolol (2,5mg) e maleato de timolol (5mg).

Rinite

Medicamentos: budesonida (32mcg), budesonida (50mcg) e dipropionato de beclometasona (50mcg/dose).

Hipertensão

Medicamentos: atenolol (25mg), besilato de anlodipino (5 mg), captopril (25mg), cloridrato de propranolol (40mg), hidroclorotiazida (25mg), losartana potássica (50mg), maleato de enalapril (10mg), espironolactona (25 mg), furosemida (40 mg) e succinato de metoprolol (25 mg).

Osteoporose

Medicamentos: alendronato de sódio (70mg).

Colesterol

Medicamentos: sinvastatina (10mg), sinvastatina (10mg) e sinvastatina (40mg).

Parksison

Medicamentos: carbidopa 25mg + levodopa 250mg e cloridrato de benserazida 25mg + levodopa 100mg.

Incontinência Urinária

Já os pacientes com incontinência urinária podem ter acesso a fraldas geriátricas.

Anticoncepcionais

Medicamentos: acetato de medroxiprogesterona (150mg), etinilestradiol 0,03mg + levonorgestrel 0,15mg, noretisterona 0,35mg e valerato de estradiol 5mg + enantato de noretisterona 50mg.

Absorventes

Além disso, inscritos no Cad Único também podem retirar absorventes pelo programa Dignidade Menstrual. O benefício é voltado para pessoas de 10 a 49 anos em situação de vulnerabilidade social, inscritas no CadÚnico, com direito a 40 unidades de absorventes a cada período de 56 dias.

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