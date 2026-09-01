De fralda geriátrica a remédios para asma: saiba como pegar produtos gratuitos em Anápolis pelo programa Farmácia Popular
São disponibilizados medicamentos para o tratamento de asma, diabetes, glaucoma, hipertensão, além de fralda geriátrica, entre outros (Foto: Elza Fiuza / Agência Brasil)
As farmácias estão localizadas em diversas regiões da cidade, em bairros como Vila Jaiara, Jardim Arco Verde, Parque Residencial das Flores, Parque Calixtópolis, JK Nova Capital, Vila Santana, Bairro de Lourdes e Centro.
As farmácias credenciadas podem ser identificadas pelo símbolo do programa, geralmente exposto na placa do estabelecimento. Para consultar a lista completa, com nome e endereço das unidades, basta acessar o site do Ministério da Saúde. (https://infoms.saude.gov.br/extensions/SEIDIGI_DEMAS_PFPB_ENDERECOS/index.html)
Confira a lista dos medicamentos disponíveis pelo programa:
Asma
Medicamentos: brometo de ipratrópio (0,02mg), brometo de ipratrópio (0,25mg), dipropionato de beclometasona (200mcg), dipropionato de beclometasona (250mcg), dipropionato de beclometasona(50mcg), sulfato de salbutamol (100mcg) e sulfato de salbutamol (5mg).
Diabetes:
Medicamentos: cloridrato de metformina (500mg), cloridrato de metformina (500mg – ação prolongada), cloridrato de metformina (850mg), glibenclamida (5mg), insulina humana regular (100ui/ml), insulina humana NPH (100ui/ml) e dapagliflozina (10 mg – somente para diabetes associada a doença cardiovascular).
Glaucoma
Medicamentos: maleato de timolol (2,5mg) e maleato de timolol (5mg).
Rinite
Medicamentos: budesonida (32mcg), budesonida (50mcg) e dipropionato de beclometasona (50mcg/dose).
Hipertensão
Medicamentos: atenolol (25mg), besilato de anlodipino (5 mg), captopril (25mg), cloridrato de propranolol (40mg), hidroclorotiazida (25mg), losartana potássica (50mg), maleato de enalapril (10mg), espironolactona (25 mg), furosemida (40 mg) e succinato de metoprolol (25 mg).
Osteoporose
Medicamentos: alendronato de sódio (70mg).
Colesterol
Medicamentos: sinvastatina (10mg), sinvastatina (10mg) e sinvastatina (40mg).
Parksison
Medicamentos: carbidopa 25mg + levodopa 250mg e cloridrato de benserazida 25mg + levodopa 100mg.
Incontinência Urinária
Já os pacientes com incontinência urinária podem ter acesso a fraldas geriátricas.
Anticoncepcionais
Medicamentos: acetato de medroxiprogesterona (150mg), etinilestradiol 0,03mg + levonorgestrel 0,15mg, noretisterona 0,35mg e valerato de estradiol 5mg + enantato de noretisterona 50mg.
Absorventes
Além disso, inscritos no Cad Único também podem retirar absorventes pelo programa Dignidade Menstrual. O benefício é voltado para pessoas de 10 a 49 anos em situação de vulnerabilidade social, inscritas no CadÚnico, com direito a 40 unidades de absorventes a cada período de 56 dias.