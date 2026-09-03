Quinta no Cinema abre programação de setembro com produção de cineasta anapolino

3 de setembro de 2026
cinema sibasoly

Iniciativa busca ampliar o acesso do público ao audiovisual brasileiro e anapolino (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A programação de setembro do Quinta no Cinema começa nesta quinta-feira (3) com a exibição do curta-metragem “Anima Perifa”, do cineasta anapolino Lucas Montes. A sessão, com entrada gratuita, será realizada às 15h, no Cine Sibasolly, localizado no Centro Cultural Ulysses Guimarães, na Praça Bom Jesus..

O filme apresenta quatro moradores de Anápolis que compartilham memórias de suas vidas, transformadas em uma narrativa que combina documentário e animação. A produção tem 13 minutos de duração e classificação livre.

A exibição integra a Mostra Permanente de Cinema Brasileiro e Anapolino, realizada às quintas-feiras no Cine Sibasolly. Em setembro, também estão previstas sessões nos dias 10, 17 e 24, sempre às 15h.

A iniciativa busca ampliar o acesso do público ao audiovisual brasileiro e anapolino.

Escolas interessadas em agendar visitas para participar das sessões podem entrar em contato pelo telefone (62) 2604-0593.

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