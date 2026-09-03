Quinta no Cinema abre programação de setembro com produção de cineasta anapolino

Iniciativa busca ampliar o acesso do público ao audiovisual brasileiro e anapolino (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O filme apresenta quatro moradores de Anápolis que compartilham memórias de suas vidas, transformadas em uma narrativa que combina documentário e animação. A produção tem 13 minutos de duração e classificação livre.

A exibição integra a Mostra Permanente de Cinema Brasileiro e Anapolino, realizada às quintas-feiras no Cine Sibasolly. Em setembro, também estão previstas sessões nos dias 10, 17 e 24, sempre às 15h.

A iniciativa busca ampliar o acesso do público ao audiovisual brasileiro e anapolino.

Escolas interessadas em agendar visitas para participar das sessões podem entrar em contato pelo telefone (62) 2604-0593.