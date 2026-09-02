Quarta Cultural abre programação de setembro com concerto da Orquestra Jovem de Anápolis

Programação contará ainda com a Feira Cultural e a Praça Gastronômica, com expositores, produtos artesanais e opções de alimentação na parte externa do Teatro Municipal (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A apresentação marca também a abertura da temporada do segundo semestre da Orquestra Jovem de Anápolis. Sob a regência do maestro Dyellyngton Santos, o grupo recebe o violoncelista Jhonata Santos como solista e o oboísta convidado Claliver Geoching.

O repertório reúne obras de diferentes períodos da música orquestral. O concerto começa com o primeiro movimento da Sinfonia nº 29, de Wolfgang Amadeus Mozart. Na sequência, Jhonata Santos participa como solista no Concerto para Violoncelo em Dó maior, de Joseph Haydn. O encerramento será com “Huapango”, de José Pablo Moncayo.

A apresentação terá duração aproximada de 50 minutos e contará com 23 integrantes.

Trajetória

Natural de Anápolis, Jhonata Santos iniciou os estudos musicais em um projeto social e, posteriormente, dedicou-se ao violoncelo. Ao longo da trajetória, integrou a Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás e a Orquestra Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo, participou de festivais e atualmente é violoncelista da Orquestra Filarmônica de Goiás.

A Orquestra Jovem de Anápolis reúne jovens instrumentistas e desenvolve um trabalho de formação musical, prática coletiva e aproximação do público com a música orquestral. O repertório do grupo transita entre a música de concerto e a música popular, com apresentações que também recebem solistas e artistas convidados.

A programação contará ainda com a Feira Cultural e a Praça Gastronômica, com expositores, produtos artesanais e opções de alimentação na parte externa do Teatro Municipal.