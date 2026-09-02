Anápolis é dividida em cinco rotas para Cata-Treco; veja quando passa no seu bairro

Para receber serviço é imprescindível fazer solicitação pelo Zap da Prefeitura (62) 98551-6888 ou pelo aplicativo Conecta Anápolis (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A mudança busca organizar as rotas das equipes e agilizar o atendimento das solicitações. Mesmo com o novo calendário, o morador precisa solicitar a coleta pelo Zap da Prefeitura, no número (62) 98551-6888 ou pelo aplicativo Conecta Anápolis, e aguardar a data prevista para o seu bairro. Também é importante ficar atento ao telefone cadastrado, já que a equipe pode entrar em contato para garantir a retirada do objeto. O serviço gratuito recolhe materiais sem uso, como móveis e eletrodomésticos, mas não inclui lixo domiciliar, entulho ou massa verde.

Em setembro, os trabalhos começam pela Rota 1, entre os dias 1º e 4, contemplando Conjunto Habitacional Vila União, Vila São Vicente, Bairro Paraíso, Jardim Calixto, Vivian Parque 1 e 2, Parque Calixtópolis 1 e 2, Residencial Copacabana, Jardim Samambaia, Residencial Reny Cury, Residencial do Trabalhador, Jardim Goiano, Setor Residencial Pedro Ludovico, Residencial Florêncio, Jardim Nações Unidas, Sítio de Recreio Vale das Laranjeiras, Residencial Morumbi, Jardim Santa Cecília, Vila Góis, Vila Mariana, Jibran El Hadj, Parque das Primaveras, Vila São Joaquim e Bairro Nossa Senhora Aparecida.

A Rota 2 será atendida entre os dias 8 e 11 de setembro e contempla Anexo Antônio Fernandes, Jardim Petrópolis, São José, Anexo Bom Sucesso, Jardim Suíço, São João, Antônio Fernandes, Lapa, São Lourenço, Bairro Bom Sucesso, Maracanã, Vila Brasil, Dom Pedro, Nova Alexandrina, Vila Calixto Abraão, Frei Eustáquio, Parque das Nações, Vila Fabril, Itamaraty 1, 2, 3 e 4 e Anexo Itamaraty, Residencial Araújoville, Vila Santa Helena, Jardim Alexandrina, Residencial Paris, Vila Santa Maria, Jardim Bela Vista, Residencial Rio Jordão, Vila São Jorge, Jardim das Oliveiras e Residencial Terezinha Braga.

Entre os dias 14 e 18 de setembro, será a vez da Rota 3: Adriana Parque, Residencial Villa Bella, Residencial Dom Emanuel, Bandeiras, Reverendo Archibald, Las Palmas, Setor Residencial Jandaia, Residencial Palmeiras, Loteamento Guanabara, Residencial Aldeia dos Sonhos, Vila Jaiara, Nova Vila Jaiara, Residencial Ana Carolina e Vila Nova Jaiara.

De 21 a 25 de setembro, a coleta será realizada na Rota 4: Chácara Colorado, Parque Iracema, Residencial Vale do Sol, Cidade Universitária, Parque Residencial das Flores, Residencial Vale dos Pirineus, Jardim das Américas 1, 2 e 3, Recanto do Sol, Santos Dumont, Jardim dos Ipês, Residencial Araguaia, Sítio de Recreio Jardim Boa Vista, Jardim Progresso, Residencial do Cerrado, Sítio de Recreio Denise, Jardim Promissão, Residencial Flor do Cerrado, Vila Norte, Loteamento Residencial América, Residencial Portal do Cerrado, Parque dos Pirineus e Residencial Santa Cruz.

A programação do mês termina com a Rota 5, prevista entre 28 de setembro e 2 de outubro, atendendo Alvorada, Conjunto Raul Balduino, Setor Bougainville, Batista, Jardim Ana Paula, Setor Residencial das Rosas, Boa Vista, Jardim Bandeirantes, São Carlos, Cidade Jardim, Jardim Gonçalves, Vila Miguel Jorge, Condomínio Residencial Grand Trianon, Maracananzinho e Vila Santa Isabel.

A coleta é realizada preferencialmente na porta da residência ou em uma área de descarte identificada e entre os itens recolhidos estão guarda-roupas, sofás, colchões, camas, geladeiras e fogões.

Nos casos de poda de jardim ou acúmulo de folhas acima de três sacos de 200 litros, o material deve ser levado diretamente ao Aterro Sanitário de Anápolis, onde é permitido o descarte gratuito de até uma tonelada por dia.