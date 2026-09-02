Conheça os serviços oferecidos na Unidade de Saúde da Mulher em Anápolis

Entre os serviços disponíveis estão consultas, planejamento familiar, exames e encaminhamentos para especialistas por meio da Regulação (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Unidade de Saúde da Mulher, localizada na Vila Jussara, oferece atendimentos especializados e serviços voltados à prevenção, ao acompanhamento e à promoção da saúde feminina. Entre os serviços disponíveis estão consultas, planejamento familiar, exames e encaminhamentos para especialistas por meio da Regulação.

Na unidade, é possível agendar presencialmente consultas com mastologista e clínico geral, com atendimentos às quintas e sextas-feiras. Também está disponível o serviço de planejamento familiar, que oferece orientações e procedimentos como laqueadura tubária e vasectomia, de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h. Para realizar o agendamento na unidade, é necessário apresentar cópias de documentos pessoais, como RG, CPF, comprovante de endereço, cartão do SUS e certidão de filho (caso tenha).

Na Unidade de Saúde da Mulher também é realizado o atendimento para prevenção do câncer do colo do útero (COP). O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, conforme a disponibilidade de atendimento da unidade.

Também são realizados procedimentos e exames para acompanhamento de alterações identificadas no colo do útero, como colonoscopia, biópsia e cauterização, além de casos de NIC I, NIC II e NIC III, relacionados a alterações nas células do colo do útero identificadas em exames preventivo(COP).

Para realizar o agendamento na unidade, é necessário apresentar RG/CPF, comprovante de endereço e cartão do SUS. E para retorno de consultas WhatsApp 99851-4661/ Fixo 2604-0479.

Serviços oferecidos por meio da Regulação

A Unidade de Saúde da Mulher também realiza exames e consultas com especialistas por meio da Regulação. Para ter acesso a esses atendimentos, é necessário procurar presencialmente a Unidade de Saúde da Família (USF) mais próxima da residência. Após a consulta, o clínico geral fará o encaminhamento para um especialista, caso seja necessário.

Com o encaminhamento em mãos, o pedido pode ser feito presencialmente na Regulação, localizada na Avenida Minas Gerais, nº 356, no Centro, na Galeria Deck Jundiaí, ou pelo Zap da Prefeitura, pelo número (62)98551-6888

Por meio da Regulação, são oferecidos atendimentos voltados à saúde da mulher, como consultas de ginecologia clínica, acompanhamento de gestantes de alto risco e atendimento com nutricionista.

Podem também ser solicitadas, por meio da Regulação e / ou ZAP 24 horas , ultrassonografias de abdome total, transvaginal, das mamas, de partes moles e pélvica e musculo esqueletico/articulação.