Veja as vagas disponíveis no Sine

Interessados devem procurar o Sine Anápolis, no Rápido do Anashopping, localizado na Avenida Universitária, nº 2.221, Vila Santa Isabel (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Entre os principais destaques estão 94 vagas para auxiliar de limpeza, 61 para auxiliar de linha de produção, 53 para auxiliar de logística e 48 para auxiliar de cobrança. A lista também inclui 14 oportunidades para empregado doméstico nos serviços gerais, 12 para auxiliar de cozinha e 10 para costureira em geral.

Também há vagas para açougueiro, ajudante de padeiro, atendente de balconista, auxiliar administrativo, auxiliar de costura, borracheiro, corretor de imóveis, cozinheiro industrial, garçom, instalador-reparador de redes e cabos telefônicos, leiturista, motorista carreteiro e operador de empilhadeira.

A relação inclui ainda oportunidades destinadas a pessoas com deficiência (PCD), com três vagas para armador de concreto e uma para estoquista.

Os interessados devem procurar o Sine Anápolis, no Rápido do Anashopping, localizado na Avenida Universitária, nº 2.221, Vila Santa Isabel. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. É necessário levar documentos pessoais com foto, comprovante de endereço e carteira de trabalho.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (62) 99824-1419.