Estado convoca mais 250 professores aprovados em concurso público

Governo de Goiás dá início a processo para ingresso efetivo de mais 250 professores na rede estadual de ensino (Fotos: Secom-GO)

O Governo de Goiás publicou, nesta quinta-feira (29/10), no Diário Oficial do Estado, o edital de convocação de mais 250 professores aprovados no concurso público de 2022 da Secretaria de Estado da Educação (Seduc).

A lista inclui candidatos aprovados no certame e integrantes do cadastro de reserva. A previsão é que os novos servidores iniciem as atividades em janeiro de 2027.

Professores aprovados em concurso

O cronograma do edital estabelece as etapas necessárias para o ingresso dos novos servidores na rede estadual de ensino. O cadastro básico deverá ser realizado de 02 a 06 de novembro de 2026. Já o cadastramento como usuário no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) está previsto para o período de 25 a 27 de novembro.

De 16 de novembro a 10 de dezembro, os convocados deverão realizar a perícia médica e apresentar o diploma original à Seduc, na mesma data do exame, mediante apresentação de documento pessoal. A documentação deverá ser enviada pelo SEI de 14 a 16 de dezembro. As certidões devem ser emitidas a partir de 10 de dezembro, para que não estejam vencidas na data da posse.

A nomeação dos convocados está prevista para 28 de dezembro de 2026. A Gerência de Admissão de Pessoal terá até 06 de janeiro de 2027 para analisar os procedimentos. A posse dos candidatos será em 07 de janeiro e o início do efetivo exercício deve ocorrer a partir do dia seguinte. Para mais informações, os interessados podem consultar o edital publicado no Diário Oficial do Estado de Goiás.

Concurso de 2022

O maior concurso público da Seduc Goiás foi realizado em 2022 e ofertou, inicialmente, 5.050 vagas para o cargo de Professor Classe III, integrante do quadro permanente do magistério estadual.

De forma inédita, o concurso garantiu vagas para profissionais indígenas e quilombolas, além de intérpretes e instrutores de libras e profissionais de braile. O certame também reservou 5% do total de vagas para candidatos com deficiência.

Secretaria da Educação (Seduc) – Governo de Goiás