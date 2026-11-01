Cemitérios de Anápolis devem receber até 11 mil pessoas durante Dia de Finados

cemiterio sao miguel

Para receber a população, os locais contarão com equipes preparadas para orientar os visitantes que vão prestar suas homenagens, indicando ruas e demais estrutura dos cemitérios (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Os cemitérios públicos de Anápolis devem receber cerca de 11 mil pessoas durante o Dia de Finados, nesta segunda-feira (02). A estimativa considera o Cemitério Parque, com portões abertos entre 6h e 18h, e o Cemitério São Miguel, entre 6h e 19h, além dos distritos, com recebimento do público entre 7h às 18h – exceto em Interlândia, cujo horário de fechamento será às 19h. Para tanto, os serviços de limpeza e revitalização iniciados neste mês por equipes do Programa Segunda Chance se encerram nesta sexta-feira (30).

Para receber a população, os locais contarão com equipes preparadas para orientar os visitantes que vão prestar suas homenagens, indicando ruas e demais estrutura dos cemitérios.

O Cemitério Parque é o espaço onde é aguardado o maior número de visitantes, com 4 mil pessoas, seguido pelo Cemitério São Miguel, com 3 mil pessoas. Em Souzânia, são esperadas cerca de 1.000 pessoas; em Interlândia, aproximadamente 2.000; em Goialândia, entre 400 e 500; e em Joanápolis, entre 400 e 500 visitantes.

Programação das Santas Missas

A programação de missas no Cemitério São Miguel será realizada no período da manhã, nos horários de 7h, 8h, 9h, 10h e 11h, e no período da tarde, às 13h, 14h, 15h, 16h e 17h.

No Cemitério Parque, as Santas Missas serão celebradas no período da manhã, às 7h, 8h30, 10h e 11h30. No período da tarde, haverá missas às 13h, 14h30, 16h e 17h30.

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