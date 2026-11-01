Dia de Finados: confira a variação de preços e as dicas do Procon Anápolis para economizar

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Órgão disponibiliza canais oficiais para o registro de denúncias e reclamações, além de relatos sobre possíveis práticas abusivas no mercado de consumo (Foto: Victor Melo / Prefeitura de Anápolis)

Com a proximidade do Dia de Finados, aumenta a procura por flores e outros itens utilizados nas homenagens aos entes queridos. Para auxiliar os consumidores, o Procon Anápolis realizou, entre os dias 26 e 29 de outubro, uma pesquisa comparativa de preços de 22 produtos, incluindo vasos, coroas, arranjos e flores diversas.

Durante a pesquisa, os agentes visitaram estabelecimentos em diferentes regiões da cidade. Entre os locais, estão: Mônica Flores, a Floricultura Miro das Flores e a Floricultura Fiori, no Setor Central; a Floricultura Narita, na Vila Santana; e a Floricultura Universitária, na Vila Santa Isabel.

A maior variação de preços encontrada foi de 344% no vaso de Kalanchoe nº 11 com decoração. O menor preço foi registrado na Floricultura Chuva de Ouro, por R$ 9,00, enquanto o maior foi encontrado na Floricultura Universitária, por R$ 40,00. Já a versão do mesmo produto sem decoração apresentou preços entre R$ 5,50, na Floricultura Chuva de Ouro, e R$ 20,00, na Mônica Flores.

Outros itens também apresentaram diferenças expressivas de preços, como o botão de rosa sem decoração (159%), o vaso de crisântemos nº 11 (150%), o vaso de margarida plantada nº 11 (150%) e o vaso de lírios (150%).

O Procon orienta os consumidores a pesquisar os preços antes de comprar, exigir informações claras sobre os valores, verificar possíveis custos adicionais com embalagens e montagem, avaliar a durabilidade e a qualidade das plantas e observar as condições das flores.

O órgão disponibiliza canais oficiais para o registro de denúncias e reclamações, além de relatos sobre possíveis práticas abusivas no mercado de consumo. Os consumidores podem entrar em contato pelos números (62) 98551-6888 e (62) 2604-0200.

Confira a tabela completa e o relatório técnico da pesquisa na íntegra.

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