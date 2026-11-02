Prefeitura realizou serviços urbanos em 56 bairros da cidade entre os dias 26 e 29 em Anápolis

Equipes atuaram em bairros, avenidas, praças e outros espaços públicos com ações de roçagem, capina, poda de grama e árvores, plantio, poda ornamental e manutenção asfáltica (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis realizou, entre os dias 26 e 29 de outubro, serviços de manutenção urbana em 56 regiões da cidade. As equipes atuaram em bairros, avenidas, praças e outros espaços públicos com ações de roçagem, capina, poda de grama e árvores, plantio, poda ornamental e manutenção asfáltica.

Os serviços de roçagem mecanizada e capina contemplaram o Residencial Cerejeira, o Polocentro — 1ª e 2ª etapas, o Privê Lírios do Campo, a Vila Esperança e o bairro São João. Já a capina manual foi realizada nas laterais da Avenida Pedro Ludovico, no Setor Central e no bairro Jundiaí.

A poda de grama incluiu a Avenida PB1, no Parque Brasília; a Avenida Dona Elvira, na Vila Santa Maria de Nazaré; a Avenida Pedro Ludovico e suas laterais; a Avenida Brasil, no Bairro de Lourdes; as avenidas Nacional e Mirage, no Polocentro; as avenidas Ayrton Senna e Sérvio Túlio Jaime, no Filostro Machado; a Avenida JK; a Avenida Summerville, no Residencial Summerville; e a Avenida Sérvio Túlio Jaime, no Residencial Ipanema. Os trabalhos também contemplaram o Residencial Campos do Jordão, o Cemitério São Miguel, a Avenida Presidente José Sarney, no Setor Sul Jamil Miguel, e o Centro de Convenções.

A programação de poda de grama também foi realizada no Bairro de Lourdes, o campo do Jardim das Américas, a unidade de saúde do Recanto do Sol e as laterais da Avenida PB1, no Parque Brasília, além das Chácaras Americanas e da estação de esporte do bairro da Lapa.

Na manutenção asfáltica, as equipes atuaram na Avenida Brasil Sul, no Residencial Ayrton Senna, no Residencial Geovane Braga, no Reny Cury, no Santo Antônio, na Vila Jaiara, no Jardim Peixoto, no Jardim Arco Verde, no Setor Sul Jamil Miguel, no Jundiaí, no Boa Vista, na Cidade Universitária, no Residencial das Flores, no Parque São João, no Residencial Copacabana, no Setor Bougainville e no Filostro Machado.

A poda de árvores foi realizada no Bairro de Lourdes, no Jardim Alexandrina, em um trecho da BR-153, no Conjunto Sem Denominação 61, e na Vila União.

As equipes também executaram plantios na rotatória próxima ao posto da Avenida Pedro Ludovico, no bairro Paraíso; no canteiro central do Residencial Campos do Jordão; na rotatória do Cemitério Park; e no canteiro central das avenidas CJ-1 e CJ-2, no Residencial Campos do Jordão; além do Parque da Jaiara.

Os serviços de poda ornamental incluíram o Parque Linear Jardim Itália, a Praça Luzia Silveira, a praça do Residencial Buritis, o Parque Onofre Quinan, o Parque da Lagoa Bom Dia, a Praça Dom Emanuel, a Praça Augusto César Miranda, a Praça Céu do Alvorada e a Praça Joaquim Pinto Pontes.