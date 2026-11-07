Café Filosófico debate amizade em “O Senhor dos Anéis” na Biblioteca Zeca Batista

Terceira edição do encontro será realizada neste sábado (7), às 10h, com participação gratuita e sem necessidade de inscrição prévia (Foto: Victor Melo / Prefeitura de Anápolis)

A discussão será conduzida por Carlos Neiva, professor universitário e mestre pelo TECCER, da Universidade Estadual de Goiás (UEG). A proposta é refletir sobre a amizade a partir da obra literária e de conceitos da filosofia de Aristóteles, aproximando o pensamento filosófico de questões presentes na literatura e nas relações humanas.

O encontro começa com uma exposição inicial do convidado sobre o tema. Em seguida, o espaço será aberto à participação do público, que poderá fazer perguntas, compartilhar interpretações, apresentar discordâncias e contribuir com a conversa. Não é necessário realizar inscrição prévia, basta comparecer ao local no horário marcado.

Realizado mensalmente, o Café Filosófico busca incentivar o diálogo e a reflexão coletiva a partir de diferentes pensadores, obras e correntes filosóficas. As edições anteriores abordaram a concepção de pessoa humana na obra de Edith Stein e a relação entre filosofia e contemporaneidade no pensamento de Byung-Chul Han.