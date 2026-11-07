Pacientes em Anápolis vão sair com exames agendados logo após a consulta

Mudança faz parte da integração da regulação municipal ao Sistema de Regulação de Goiás (Sigo), plataforma do Governo Estadual que reúne em uma única fila as solicitações de consultas com especialistas, exames de média e alta complexidade e internações hospitalares (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Em casos de exames de imagens, por exemplo, o paciente receberá, em poucos dias após a consulta, o horário e o local do exame pelo número WhatsApp (62) 3201-3797. Por isso, para quem utiliza o Sistema Único de Saúde (SUS), a orientação é salvar esse número e ficar atento às mensagens, sobretudo no período da manhã.

A mudança faz parte da integração da regulação municipal ao Sistema de Regulação de Goiás (Sigo), plataforma do Governo Estadual que reúne em uma única fila as solicitações de consultas com especialistas, exames de média e alta complexidade e internações hospitalares. Com isso, esses serviços passam a seguir o mesmo fluxo de regulação. Anápolis é o segundo município de grande porte do estado a integrar ao sistema, considerado mais ágil e transparente.

Implantação será gradual

A integração começa pelas 49 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), que contam com 106 equipes de Saúde da Família. A implantação será feita por etapas, conforme os profissionais recebem treinamento para utilizar o sistema. Depois, o processo avançará para as unidades especializadas administradas diretamente pelo município e, posteriormente, para a rede de prestadores contratados e parceiros.

À medida que as equipes forem habilitadas, os pedidos de consultas especializadas, exames de média e alta complexidade e internações deverão ser registrados e processados exclusivamente pelo Sigo.

Pacientes anteriores ao novo sistema

Quem já aguarda por uma consulta, exame ou procedimento não precisa fazer uma nova solicitação por causa da mudança e também deve ficar atento ao WhatsApp 62 3201-3797 – já que os pedidos antigos passarão por um processo de conferência e migração para a nova plataforma, sob responsabilidade do Complexo Regulador Municipal.

WhatsApp

O Zap da Saúde continuará funcionando, mas deixará de receber solicitações para inclusão na fila de consultas e exames. O canal será mantido para orientar a população sobre os serviços disponíveis, horários de atendimento, vacinação e outras informações da rede municipal.