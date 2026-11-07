Etapa final: circuito Escolar Zatopek reúne 500 estudantes de 15 escolas municipais neste sábado

Competição será realizada na UniEVANGÉLICA, com provas por faixa etária e premiação dos campeões da temporada (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O circuito é realizado em três etapas, nas quais os estudantes acumulam pontos de acordo com os resultados nas provas. Nesta última edição, além das medalhas destinadas aos cinco primeiros colocados de cada categoria, serão conhecidos os campeões gerais da temporada. Os três melhores colocados de cada categoria, nos naipes masculino e feminino, receberão troféus e brindes, totalizando 24 estudantes premiados.

As provas são divididas em quatro categorias, conforme a idade dos participantes. A Mini Atletinha, para crianças de até 8 anos, terá percurso de 400 metros. A categoria Atletinha, para estudantes de 9 e 10 anos, contará com 600 metros. Já a Mirim, destinada à faixa de 11 e 12 anos, terá 800 metros, enquanto a Infantil, para adolescentes de 13 e 14 anos, percorrerá 1.000 metros.

O Zatopek integra as atividades do Projeto Esporte Escola, que oferece práticas esportivas no contraturno escolar. Os estudantes frequentam as aulas regulares no período da manhã e retornam às unidades municipais de ensino à tarde para participar de atividades orientadas por professores de Educação Física. O atletismo é uma das modalidades trabalhadas, com treinamento e preparação para as competições.

A iniciativa, realizada através da Secretaria Municipal de Educação, busca incentivar hábitos saudáveis desde a infância, desenvolver habilidades esportivas e proporcionar aos estudantes a experiência de participar de competições, respeitando as diferentes faixas etárias e níveis de desenvolvimento.