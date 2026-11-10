Anápolis lança projeto Caminhos de Ana com mapa do turismo e passaporte gratuitos

Iniciativa reúne patrimônio histórico, gastronomia, cultura e lazer em materiais que estarão disponíveis gratuitamente à população (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Os materiais, criados pela Secretaria de Cultura e Turismo em parceria com o Sebrae já estão disponíveis gratuitamente para a população em diversos locais que fazem parte do roteiro, como a Biblioteca Zeca Batista e o Santuário Diocesano Sant’Ana.

Segundo o prefeito Márcio Corrêa (PL) o projeto faz parte dos investimentos da gestão no turismo e na cultura local, sendo setores que influenciam diretamente outras áreas do município como o empreendedorismo e a economia.

“Esse é mais um dos investimentos em cultura que fazemos em nossa gestão. Esse projeto é gratificante para a nossa cidade poder valorizar o setor de entretenimento para que a gente consiga trazer qualidade de vida para toda a população. Hoje temos também a oportunidade para iniciarmos o fomento ao turismo e a cultura que estão diretamente relacionados ao empreendedorismo e a economia”.

De acordo com o secretário de Cultura e Turismo, Rafael Pires Borges, o projeto tem como objetivo incentivar a população a conhecer e percorrer os principais pontos turísticos da cidade, com foco na valorização dos locais tombados como patrimônio histórico do município.

“Este passaporte é o primeiro movimento de algo turístico da cidade e vai se prolongar através dos anos. O Caminhos de Ana é um projeto muito grande dentro dele, terá vários roteiros que estão dentro do passaporte, e esse roteiro de patrimônio histórico onde iremos visitar a história de Anápolis através dos nossos espaços e queremos expandir isso”, explicou.

Mapa do turismo

Ao visitar um dos locais participantes, os visitantes poderão receber gratuitamente um mapa turístico com a descrição de mais de 80 pontos da cidade, divididos em categorias como bares e restaurantes, hotelaria, patrimônios históricos, mercados e shoppings, espaços culturais, praças e parques. Os locais foram catalogados em parceria com a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Agricultura.

Por meio da leitura de um QR Code disponível no mapa, também será possível acessar o site “Descubra Anápolis”, que reúne informações sobre o turismo e a cultura da cidade. Na plataforma, os visitantes poderão conferir descrições e breves históricos de locais como Porto Seco, Base Aérea, Planetário, Kartódromo e Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA).

O site também disponibiliza rotas turísticas e opções de gastronomia, divididas em categorias como culinária internacional, brasileira, hamburguerias, cafeterias e docerias, além de opções de hospedagem. A proposta é oferecer informações que auxiliem os visitantes desde a chegada e estadia até as opções de lazer e convivência no município.

Passaporte com carimbo

Cada visitante também poderá receber um passaporte turístico e cultural com informações sobre os locais elencados pela Secretaria de Cultura e Turismo. Em cada ponto, haverá um carimbo exclusivo, que poderá ser coletado durante as visitas. Dessa forma, os participantes poderão registrar e colecionar simbolicamente os lugares que conheceram em Anápolis.

Confira alguns locais que fazem parte do mapa do turismo:

-Museu Histórico Alderico Borges de Carvalho;

-Biblioteca Municipal Zeca Batista;

-Estação Ferroviária Prefeito José Fernandes Valente;

-Centro Cultural Ulysses Guimarães;

-Mercado Municipal Carlos de Pina;

-Praça Sant’Ana;

-Santuário Diocesano Sant’Ana;

-Coreto James Fanstone.