Segurança pública em Goiás ganha 3.093 novas viaturas e reforço tecnológico

Entrega realizada na Praça Cívica, em Goiânia, marca a renovação de 3.093 veículos destinados às forças de segurança e à SSP (Fotos: André Saddi)

A segurança pública em Goiás ganhou reforço com a entrega de 3.093 viaturas às forças de segurança do estado, nesta segunda-feira (09/11). Com investimento anual de R$ 162 milhões, a renovação da frota busca ampliar a capacidade de resposta das corporações, fortalecer o policiamento regional e oferecer melhores condições de trabalho aos profissionais.

A entrega foi realizada na Praça Cívica, em Goiânia, e também incluiu novos equipamentos tecnológicos para as atividades operacionais e de inteligência. A iniciativa integra a estratégia de modernização da estrutura de segurança pública.

“Hoje nós estamos entregando mais uma parte de viaturas que estão sendo renovadas, dentro de um contrato que estabelece que a cada dois anos a renovação da frota para garantir a qualidade e o desempenho das nossas forças policiais e até o fim do ano todas as viaturas serão renovadas. Isso tudo para reforçar o nosso compromisso de continuar fazendo de Goiás o estado mais seguro do Brasil”, destacou o governador Daniel Vilela.

Segurança pública em Goiás: veja como a frota foi renovada

Daniel Vilela fala que todas as viaturas serão renovadas até o fim do ano (Foto: André Saddi)

A distribuição contempla diferentes corporações. A Polícia Militar recebeu 1.611 veículos; a Polícia Civil, 1.042; o Corpo de Bombeiros Militar, 127; a Polícia Penal, 159; e a Polícia Científica, 89.

Também foram destinados oito veículos ao Procon Goiás e 57 à Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP).

A substituição integral da frota está prevista nos contratos de locação firmados em fevereiro de 2024, com vigência de 60 meses e renovação dos veículos após 30 meses de utilização.

Durante a solenidade, também foi apresentada a nova identidade visual das viaturas da Polícia Militar e da Polícia Científica. A caracterização considera as cores dos uniformes dos agentes e busca fortalecer a identidade das corporações.

“Nós estamos levando em consideração as cores da farda dos nossos policiais. Essa mudança faz parte de um novo entendimento de que a gente não pode ficar misturando as coisas, que o nosso governo tem seriedade no trato”, pontuou Daniel Vilela.

O secretário da Segurança Pública, Renato Brum dos Santos, destacou que a modernização amplia a capacidade operacional e fortalece a atuação integrada das forças policiais.

“Essa renovação representa um avanço importante para a segurança pública de Goiás. Estamos garantindo melhores condições de trabalho aos nossos profissionais, ampliando a capacidade de resposta das forças policiais e fortalecendo a presença do Estado em todas as regiões. A combinação de investimentos em estrutura, equipamentos e tecnologia é fundamental para mantermos os resultados alcançados e avançarmos cada vez mais na proteção da população goiana”, disse.

Tecnologia reforça combate à criminalidade

Novos equipamentos são notebooks, tela de grande formato, drones, scanner portátil de raios X e licenças de software de reconhecimento facial (Foto: André Saddi)

Além das viaturas, foram entregues equipamentos para ampliar a capacidade operacional e de inteligência das forças de segurança. Os recursos vieram do Ministério Público do Trabalho (MPT) e do Fundo Estadual de Segurança Pública (Funesp).

O investimento de R$ 3,36 milhões foi destinado à compra de notebooks, tela de grande formato, drones, scanner portátil de raios X e licenças de software de reconhecimento facial, entre outros equipamentos.

Nos últimos sete anos, os investimentos estaduais em segurança pública somaram R$ 30,7 bilhões. Os recursos contemplaram reforço do efetivo, aquisição de armamentos e viaturas, inteligência, tecnologia e expansão do sistema prisional.

Presente na entrega, o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, destacou a parceria entre o Governo de Goiás e os municípios no enfrentamento à criminalidade, especialmente em ações integradas de investigação e operações policiais.

“Obrigado, governador, por esse trabalho na segurança pública, que dá sequência a um trabalho que vem sendo desenvolvido. Quando se reequipam forças, quando se colocam carros novos, a cidade de Goiânia agradece muito. Nós temos trabalhado em conjunto com as suas forças, e tem sido muito bem-sucedido”, afirmou.

Videomonitoramento chega a 194 municípios

Compromisso é continuar fazendo de Goiás o estado mais seguro do Brasil (Foto: André Saddi)

O fortalecimento das corporações também inclui a aquisição de 15 mil armas para a Polícia Militar, quatro helicópteros para as forças de segurança e a contratação de novos profissionais, em investimentos realizados ao longo dos últimos oito anos.

Na área de inteligência, o programa IA Contra o Crime ampliou o videomonitoramento para 194 municípios goianos. A tecnologia auxilia na identificação de suspeitos e veículos envolvidos em atividades criminosas.

A iniciativa já contribuiu para o esclarecimento de mais de 4 mil crimes e para a prisão de 1,5 mil suspeitos, reforçando as estratégias de prevenção e combate à criminalidade.

Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás