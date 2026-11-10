Consumidores têm até 30 de novembro para garantir desconto no IPVA 2027

Mais de 662 mil consumidores já alcançaram pontuação necessária para garantir desconto no IPVA 2027 (Foto: arquivo)

Os proprietários de veículos cadastrados na Nota Fiscal Goiana (NFG) têm até 30 de novembro para acumular pontos e garantir descontos de 5% a 10% no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2027. O benefício, concedido pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Economia, é aplicado automaticamente no valor do tributo.

Quanto mais o consumidor solicita o CPF na nota fiscal, maior pode ser o desconto.

Mais de 662 mil consumidores já alcançaram a pontuação necessária para garantir o benefício no IPVA 2027. Outros 238 mil inscritos estão próximos de atingir o mínimo de 12 bilhetes e ainda podem assegurar o desconto até 30 de novembro. Conforme o coordenador da Nota Fiscal Goiana, Leonardo Vieira de Paula, o programa beneficia tanto o cidadão quanto o Estado.

“Ao exigir a nota fiscal, o consumidor contribui para o combate à sonegação e ainda pode obter descontos no IPVA e participar dos sorteios mensais de R$ 200 mil”, explica.

Para garantir o desconto, é necessário estar cadastrado na NFG até 30 de novembro e solicitar a inclusão do CPF nas notas fiscais. A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo site https://goias.gov.br/nfgoiana/. Quem fizer o cadastro agora também poderá aproveitar compras anteriores, pois o sistema recupera automaticamente as notas emitidas com CPF nos últimos meses.

Black Friday amplia oportunidade

A proximidade da Black Friday é uma oportunidade para os consumidores aumentarem a pontuação no programa. Compras de eletroeletrônicos, roupas, presentes e até produtos de supermercado podem contribuir para o desconto no IPVA 2027.

“Além de aumentar a quantidade de bilhetes para o cálculo do desconto, o consumidor amplia as chances de participação no sorteio especial de dezembro”, acrescenta Leonardo Vieira.

Desconto no IPVA 2027 – Como funciona?

A cada R$ 100 acumulados em notas fiscais com CPF, o consumidor recebe um bilhete eletrônico. Para o desconto no IPVA 2027, são considerados os bilhetes gerados entre dezembro de 2025 e novembro de 2026. Entre os 662 mil consumidores que já garantiram o benefício, cerca de 239 mil estão na faixa inicial de 5% de desconto.

Escala progressiva de descontos:

5%: de 12 a 75 bilhetes;

6%: de 76 a 150 bilhetes;

7%: de 151 a 225 bilhetes;

8%: de 226 a 300 bilhetes;

9%: de 301 a 375 bilhetes;

10%: a partir de 376 bilhetes.