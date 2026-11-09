Procon Anápolis realiza pesquisa de preços da cesta básica em seis supermercados

Levantamento teve como objetivo alertar os consumidores sobre as variações de valores praticados no comércio e oferecer informações para ajudar na hora das compras (Foto: Victor Melo / Prefeitura de Anápolis)

Foram visitados o Supermercado Atende Mais, no Jardim Gonçalves; o Supermercado Pérola, no Parque Calixtópolis; o Villefort – Loja 01, no Jardim Europa; o Smart Sena, no bairro Boa Vista; o Supermercado do Povo – Loja 03, na Vila Jaiara; e o Super Vi Premium – Loja 19, na Vila Santa Isabel.

Entre os itens pesquisados, o sabão em pó, em embalagem de 800 gramas, apresentou a maior diferença: 298%. O produto foi encontrado por R$ 3,99 no Atende Mais e por R$ 15,90 no Villefort. No sabonete de 85 gramas, a variação chegou a 151%, com menor preço de R$ 1,39 no Super Vi Premium e maior de R$ 3,49 no Smart Sena.

O tomate também apresentou diferença de 100% entre os estabelecimentos: o quilo foi encontrado por R$ 8,99 no Atende Mais e R$ 17,95 no Villefort. A mesma variação foi registrada no pão francês, vendido a R$ 9,98 o quilo no Supermercado do Povo e a R$ 19,99 no Super Vi Premium, no Atende Mais e no Smart Sena.

Outros produtos também tiveram diferenças expressivas. O detergente líquido de 500 ml apresentou variação de 95%, com menor preço de R$ 1,28 no Supermercado do Povo e maior de R$ 2,49 no Atende Mais. Já a farinha de trigo de um quilo teve diferença de 90%: R$ 2,99 no Villefort e R$ 5,69 no Smart Sena.

O relatório também aponta aumento no valor médio da cesta básica, que passou de R$ 649,52 em outubro para R$ 750,65 em novembro, uma alta de R$ 101,13, equivalente a 15,57%. De acordo com o levantamento, o valor corresponde a 46,31% do salário mínimo considerado na pesquisa.

Orientações ao consumidor

O Procon orienta que os consumidores confiram as informações dos rótulos, a composição e o prazo de validade dos produtos, especialmente daqueles anunciados em promoção. Também é importante observar possíveis reduções no peso ou no volume das embalagens, verificando as informações sobre a quantidade atual e a anterior.

Outra recomendação é comparar o preço por unidade de medida, como quilo ou litro, indicado nas etiquetas das prateleiras. Essa conferência ajuda a identificar qual opção oferece melhor custo-benefício, mesmo quando os produtos têm embalagens de tamanhos diferentes. O órgão também orienta a exigir a nota fiscal e conferir se os itens e os valores registrados correspondem ao que foi comprado.

Para registrar reclamações ou denúncias, o consumidor pode entrar em contato com o Procon Anápolis Zap da Prefeitura (62) 98551-6888 ou pelo telefone (62) 2604-0200. O órgão informa que a identidade de quem realiza denúncias é mantida em sigilo.

O Procon ressalta que os preços representam os valores encontrados no momento da coleta e podem sofrer alterações nos estabelecimentos.

Confira a tabela completa e o relatório técnico da pesquisa na íntegra.