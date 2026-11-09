Atenção, pacientes do SUS: agendamentos em Anápolis serão informados pelo WhatsApp (62) 3201-3797

celular

Pacientes devem salvar o contato e manter o número de telefone atualizado para receber informações sobre consultas e exames (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Atenção, moradores de Anápolis! A partir desta sexta-feira (6), o número de WhatsApp (62) 3201-3797 será utilizado para informar agendamentos de consultas e exames pelo SUS no município. A orientação vale tanto para quem fizer novas solicitações quanto para os pacientes que já aguardam na fila. Por isso, é importante salvar o contato e ficar atento às mensagens recebidas. Outro ponto fundamental, é manter os dados, sobretudo, o número de celular do paciente ou alguma pessoa de contato, atualizado.

O número pertence ao Sistema de Regulação de Goiás (Sigo), no qual Anápolis é a segunda cidade de grande porte do estado a aderir, e que é considerado mais ágil e transparente. A plataforma reúne em uma fila única os pedidos de consultas especializadas, exames de média e alta complexidade e internações hospitalares, organizando o acesso aos serviços conforme a prioridade clínica e o tempo de espera.

Vale ressaltar que os pacientes que já aguardam por consultas, exames ou procedimentos solicitados anteriormente não precisam fazer uma nova solicitação. Os pedidos antigos passarão por um processo de conferência e migração para a nova plataforma, sob responsabilidade do Complexo Regulador Municipal.

O Zap da Saúde continuará funcionando, mas deixará de receber solicitações para inclusão na fila de consultas e exames. O canal será mantido para orientar a população sobre os serviços disponíveis, horários de atendimento, vacinação e outras informações da rede municipal.

Agilidade

A mudança para o Sistema de Regulação de Goiás (Sigo) possibilitou que os pacientes de Anápolis possam sair com exames já agendados, sobretudo laboratoriais (sangue), mamografia e raio-x. Já em casos de exames de imagens, por exemplo, o paciente receberá, em poucos dias após a consulta, o horário e o local do exame pelo número WhatsApp. Anápolis é o segundo município de grande porte do estado a integrar ao sistema, considerado mais ágil e transparente.

Tags: ,

Veja também

procon anapolis

Procon Anápolis realiza pesquisa de preços da cesta básica em seis supermercados

erosao anapolis

Problema histórico: Prefeitura de Anápolis avança mais uma fase para recuperação de áreas de risco

parque da matinha

Obras do Parque da Matinha já miram serviço de estrutura do novo parque infantil

Confira também

procon anapolis

Procon Anápolis realiza pesquisa de preços da cesta básica em seis supermercados

erosao anapolis

Problema histórico: Prefeitura de Anápolis avança mais uma fase para recuperação de áreas de risco

parque da matinha

Obras do Parque da Matinha já miram serviço de estrutura do novo parque infantil

celular

Atenção, pacientes do SUS: agendamentos em Anápolis serão informados pelo WhatsApp (62) 3201-3797

Rádio Nova FM

Assista à programação de hoje da Rádio Nova FM, links aqui: