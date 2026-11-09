Atenção, pacientes do SUS: agendamentos em Anápolis serão informados pelo WhatsApp (62) 3201-3797

Pacientes devem salvar o contato e manter o número de telefone atualizado para receber informações sobre consultas e exames (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O número pertence ao Sistema de Regulação de Goiás (Sigo), no qual Anápolis é a segunda cidade de grande porte do estado a aderir, e que é considerado mais ágil e transparente. A plataforma reúne em uma fila única os pedidos de consultas especializadas, exames de média e alta complexidade e internações hospitalares, organizando o acesso aos serviços conforme a prioridade clínica e o tempo de espera.

Vale ressaltar que os pacientes que já aguardam por consultas, exames ou procedimentos solicitados anteriormente não precisam fazer uma nova solicitação. Os pedidos antigos passarão por um processo de conferência e migração para a nova plataforma, sob responsabilidade do Complexo Regulador Municipal.

O Zap da Saúde continuará funcionando, mas deixará de receber solicitações para inclusão na fila de consultas e exames. O canal será mantido para orientar a população sobre os serviços disponíveis, horários de atendimento, vacinação e outras informações da rede municipal.

Agilidade

A mudança para o Sistema de Regulação de Goiás (Sigo) possibilitou que os pacientes de Anápolis possam sair com exames já agendados, sobretudo laboratoriais (sangue), mamografia e raio-x. Já em casos de exames de imagens, por exemplo, o paciente receberá, em poucos dias após a consulta, o horário e o local do exame pelo número WhatsApp. Anápolis é o segundo município de grande porte do estado a integrar ao sistema, considerado mais ágil e transparente.