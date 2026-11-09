Obras do Parque da Matinha já miram serviço de estrutura do novo parque infantil

parque da matinha

Revitalização prevê novos espaços de esporte, convivência e lazer para crianças e famílias (Foto: Victor Melo / Prefeitura de Anápolis)

As obras no Parque Ambiental Antônio Marmo Canedo, também conhecido como Parque da Matinha passaram para uma nova etapa nesta semana, com a demolição da antiga estrutura do parque de areia e a limpeza mecanizada para a retirada de entulhos. As equipes agora também trabalham na reforma de um prédio no parque e na marcação da área onde serão construídos os banheiros.

Após a conclusão desta etapa, terão início os serviços de infraestrutura para a instalação do novo parque infantil e a implantação da quadra de areia.

A revitalização do parque conta com um investimento de R$ 5,5 milhões e prevê uma reforma inédita em sua dimensão. Além de ampliar as opções de lazer, o projeto deve contribuir positivamente para áreas como cultura, esporte e empreendedorismo.

Saiba mais sobre o projeto

O projeto prevê campo de futebol com arquibancadas, quadra de basquete, pista de skate e academia ao ar livre. O local contará ainda com áreas de convivência, praça, área administrativa, pavilhão, banheiros e estacionamento.

Além disso, os novos espaços devem ampliar as opções de lazer e turismo local, com áreas destinadas às crianças, como playground de areia e fontes interativas, e espaços de diversão para toda a família, como área recreativa, pet place, quiosques e restaurante.

Na segunda etapa do projeto, o parque receberá também um lago com espelho d’água, deck de madeira e mirante

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