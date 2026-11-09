Problema histórico: Prefeitura de Anápolis avança mais uma fase para recuperação de áreas de risco

erosao anapolis

Reconhecimento federal abre caminho para captação de recursos e ações emergenciais em locais ameaçados por erosões e alagamentos (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Depois de décadas sem aplicação de recursos robustos em áreas sensíveis em Anápolis, a Prefeitura realizou uma espécie de inventário das áreas de risco no município. A ideia é garantir mais recursos para subsidiar ações de prevenção, preparo e monitoramento em locais suscetíveis a erosão, deslizamento, inundação, enxurrada, entre outros processos geológicos.

Em resposta a esse trabalho conjunto da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) e da Secretaria de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente de Anápolis, o Governo Federal reconheceu, por meio Diário Oficial da União (DOU), a situação de emergência no município nesta quinta-feira (05).

Na prática, além de angariar recursos federais previstos pela legislação, o documento permite também que o município atue emergencialmente em casos de risco iminente – atalhando processos complexos para injeção de recursos em momentos pontuais. O desdobramento do trabalho dos servidores públicos é considerado estratégico com o avanço e consequências da crise climática.

De acordo com o coordenador do CMPDEC, Rafael Farinha, o levantamento é um compilado realizado de 2019 para cá – cujos locais são resultado de décadas de inação de agentes públicos ou mesmo liberação de loteamentos sem sistemas de drenagem – somando 48 áreas de riscos. São 33 erosões e as demais são distribuídas entre áreas com ocorrências de alagamentos, enxurradas e inundações.

“Há pouco tempo foi publicado um decreto com 10 áreas de riscos e essas foram as consideradas mais graves para que os recursos possam ser aplicados mais rapidamente”, diz Rafael Farinha.

O secretário de obras, Thiago de Sá, ressalta que os custos para esses tipos de obras são milionários e impraticáveis para o orçamento do município de Anápolis. Por isso, a importância desse trabalho de levantamento, análise e projetos para conseguir recursos externos. “Nós fizemos o levantamento, projetos e buscamos os recursos com o Governo Federal e conseguimos R$ 41 milhões, sendo R$ 30 milhões para macrodrenagem, R$ 4 milhões para encostas e R$ 7 em drenagem”, detalhou Thiago de Sá ao complementar que o município avançou mais uma fase para buscar a recuperação de áreas críticas.

Tags:

Veja também

procon anapolis

Procon Anápolis realiza pesquisa de preços da cesta básica em seis supermercados

parque da matinha

Obras do Parque da Matinha já miram serviço de estrutura do novo parque infantil

celular

Atenção, pacientes do SUS: agendamentos em Anápolis serão informados pelo WhatsApp (62) 3201-3797

Confira também

procon anapolis

Procon Anápolis realiza pesquisa de preços da cesta básica em seis supermercados

erosao anapolis

Problema histórico: Prefeitura de Anápolis avança mais uma fase para recuperação de áreas de risco

parque da matinha

Obras do Parque da Matinha já miram serviço de estrutura do novo parque infantil

celular

Atenção, pacientes do SUS: agendamentos em Anápolis serão informados pelo WhatsApp (62) 3201-3797

Rádio Nova FM

Assista à programação de hoje da Rádio Nova FM, links aqui: