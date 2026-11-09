Problema histórico: Prefeitura de Anápolis avança mais uma fase para recuperação de áreas de risco

Reconhecimento federal abre caminho para captação de recursos e ações emergenciais em locais ameaçados por erosões e alagamentos (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Em resposta a esse trabalho conjunto da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) e da Secretaria de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente de Anápolis, o Governo Federal reconheceu, por meio Diário Oficial da União (DOU), a situação de emergência no município nesta quinta-feira (05).

Na prática, além de angariar recursos federais previstos pela legislação, o documento permite também que o município atue emergencialmente em casos de risco iminente – atalhando processos complexos para injeção de recursos em momentos pontuais. O desdobramento do trabalho dos servidores públicos é considerado estratégico com o avanço e consequências da crise climática.

De acordo com o coordenador do CMPDEC, Rafael Farinha, o levantamento é um compilado realizado de 2019 para cá – cujos locais são resultado de décadas de inação de agentes públicos ou mesmo liberação de loteamentos sem sistemas de drenagem – somando 48 áreas de riscos. São 33 erosões e as demais são distribuídas entre áreas com ocorrências de alagamentos, enxurradas e inundações.

“Há pouco tempo foi publicado um decreto com 10 áreas de riscos e essas foram as consideradas mais graves para que os recursos possam ser aplicados mais rapidamente”, diz Rafael Farinha.

O secretário de obras, Thiago de Sá, ressalta que os custos para esses tipos de obras são milionários e impraticáveis para o orçamento do município de Anápolis. Por isso, a importância desse trabalho de levantamento, análise e projetos para conseguir recursos externos. “Nós fizemos o levantamento, projetos e buscamos os recursos com o Governo Federal e conseguimos R$ 41 milhões, sendo R$ 30 milhões para macrodrenagem, R$ 4 milhões para encostas e R$ 7 em drenagem”, detalhou Thiago de Sá ao complementar que o município avançou mais uma fase para buscar a recuperação de áreas críticas.