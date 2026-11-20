População deve ficar atenta aos horários de atendimento, já que apenas os serviços essenciais funcionarão normalmente (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Hospital Municipal Alfredo Abrahão

Upa Pediátrica

Unidade Mista Vila Norte

Centro Médico da Jaiara

UPA Alair Mafra (Localizada na Vila Jussara)

Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) – (Apenas atendimentos de urgência e emergência)

As Unidades de Saúde da Família (USFs) e as unidades de atendimento especializado estarão fechadas nesta sexta-feira (20) e retomarão os atendimentos na segunda-feira (23), a partir das 8h.

Unidade de Vigilância em Zoonoses de Anápolis

A Unidade de Vigilância em Zoonoses de Anápolis, localizada na Avenida Belo Horizonte, s/n, lote 29, no bairro Santo André, estará fechada nesta sexta-feira (20) e retomará o funcionamento na segunda-feira (23), a partir das 8h. O serviço atende situações relacionadas a animais com suspeita de zoonoses, doenças transmissíveis aos seres humanos, além de oferecer vacinação antirrábica para cães e gatos.

Em caso de mordedura de cães, gatos e outros animais, ou acidentes com animais peçonhentos, a pessoa deve se dirigir ao Hospital Municipal Alfredo Abrahão que oferece atendimento de forma especializada para essa situação.

Rápido e Zap da Prefeitura

O serviço do Rápido e do Zap da Prefeitura seguirá o decreto do ponto facultativo, retornando na segunda-feira (23) das 8h às 17h.

Limpeza urbana

Os serviços de coleta de lixo orgânico, seletivo e de resíduos infectantes funcionarão normalmente, sem interrupções. Na sexta-feira (20), também serão realizados serviços de manutenção de parques e praças, além do plantio e da poda de árvores. No sábado (21), será mantida apenas a manutenção de parques e praças.

Assistência Social

Os serviços de assistência social seguirão o decreto de ponto facultativo, retornando na segunda-feira (23), a partir das 8h, em todas as unidades do CRAS localizadas nos bairros Residencial Copacabana, Jardim Alvorada, Filostro Machado e na Vila Norte, em frente ao Feirão, além do CREAS – localizado na Rua General Joaquim Inácio, no Setor Central.

O Conselho Tutelar Leste, localizado na Avenida Contorno, nº 1761, no Setor Central, estará aberto e os contatos para denúncias ou esclarecer dúvidas estão disponíveis pelo número (62) 98596-7562 ou pelo 0800 6461114.