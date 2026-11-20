Legislação prevê penalidades para imóveis sem manutenção e permite que o Município realize a limpeza após a notificação do proprietário (Foto: Arquivo / Prefeitura de Anápolis)

Caso o proprietário não realize a roçagem, estará sujeito a uma multa inicial de 10% sobre o valor do IPTU ou ITU. Em caso de reincidência, a penalidade sobe para 30% e, se a irregularidade persistir, pode alcançar 50%.

Além da aplicação de multas, a legislação prevê que, caso o responsável não faça a limpeza após ser intimado, o Poder Público Municipal poderá realizar diretamente os serviços de roçagem no local.

Nessas situações, o proprietário deverá ressarcir o Município em R$ 3,00 por metro quadrado, valor destinado a cobrir os custos dos serviços executados. A quantia também poderá ser incluída posteriormente na cobrança do IPTU.