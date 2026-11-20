Repartições que não oferecem serviços essenciais estarão fechadas nesta sexta-feira (20/11). Atividades serão retomadas normalmente na segunda-feira (23/11) (Foto: Secom-GO)

O feriado do Dia Nacional da Consciência Negra, nesta sexta-feira (20/11), altera o funcionamento dos serviços públicos estaduais em Goiás. Repartições que não oferecem serviços essenciais estarão fechadas, com retomada do atendimento presencial na segunda-feira (23/11). Saúde, segurança pública e atividades de arrecadação e fiscalização funcionarão normalmente, conforme as escalas de cada órgão.

Quem precisar de atendimento durante o feriado também poderá recorrer a serviços digitais e canais eletrônicos. Confira o que abre e fecha no Estado.

Serviços públicos no feriado em Goiás: veja o funcionamento por órgão

Vapt Vupt

As unidades do Vapt Vupt, na capital e no interior, não terão atendimento presencial na sexta-feira (20/11) e no sábado (21/11). O funcionamento será retomado normalmente na segunda-feira (23/11).

Durante o período, os usuários poderão acessar mais de 100 serviços digitais pelo portal Expresso ou pelo aplicativo Expresso Goiás. Entre as opções estão emissão da segunda via da conta de água, agendamento de atendimento presencial, emissão de boletos do Ipasgo Saúde e solicitação da primeira ou segunda via da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Ceasa

As Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa-GO) manterão normalmente o funcionamento do mercado de comercialização durante o feriado, garantindo o abastecimento de produtores e comerciantes.

Já o prédio administrativo do entreposto não terá expediente na sexta-feira (20/11). As atividades administrativas serão retomadas na segunda-feira (23/11).

Unidades do Detran-GO estarão fechadas na sexta-feira (20/11). Atendimento presencial voltará ao normal na segunda-feira (23/11) (Foto: Detran-GO)

Detran

As unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) estarão fechadas na sexta-feira (20/11). O atendimento presencial voltará ao normal na segunda-feira (23/11).

Durante o feriado, condutores habilitados em Goiás e proprietários de veículos registrados no Estado poderão utilizar os serviços digitais pelo portal do Detran-GO ou pelo aplicativo DetranGO ON.

AGR

A Agência Goiana de Regulação (AGR) manterá o atendimento pelos canais eletrônicos durante o período sem expediente presencial. Os usuários poderão entrar em contato pelo e-mail ouvidoria.agr@goias.gov.br, pelo site da Ouvidoria ou pelo WhatsApp (62) 98480-7353.

Também estarão disponíveis as centrais 0800 704 3200, para saneamento e transporte, e 0800 727 0167, para energia, conforme a disponibilidade dos serviços.

O atendimento presencial será retomado a partir das 7 horas de segunda-feira (23/11).

Procon Goiás

A sede do Procon Goiás não terá expediente na sexta-feira (20/11). O atendimento telefônico para denúncias e orientações sobre consumo, pelo número 151, seguirá o calendário de funcionamento do órgão.

Os consumidores poderão registrar reclamações pela internet, por meio do Portal Expresso. O atendimento presencial será retomado na segunda-feira (23/11).

Saneago

O atendimento presencial aos clientes da Saneago nas unidades do Vapt Vupt seguirá a escala de funcionamento de cada unidade.

Durante o feriado, os consumidores poderão utilizar os canais da companhia: Central 0800 645 0115, WhatsApp (62) 3269-9115 e Agência Virtual, disponível no site da Saneago.

Equipamentos culturais terão horários especiais

Cine Cultura estará aberto durante todo o feriado da Consciência Negra, com programação diversificada para população (Fotos: Secult)

Museus e centros culturais

A Vila Cultural Cora Coralina e o Centro Cultural Octo Marques estarão abertos de sexta-feira (20/11) a domingo (22/11), com visitação gratuita às exposições em cartaz.

Na Vila Cultural, estarão disponíveis as mostras “Vik Muniz – REVER: Imagem e Reflexão”, de Vik Muniz; “Ruídos do Silêncio”, de Lilian Camelli; e “Das paisagens, dessas que vêm aos lábios”, coletiva com obras de Anália Moraes, Maria Andrade e Raquel Garbelotti.

No Centro Cultural Octo Marques, o público poderá visitar as exposições individuais “Cada desenho é um santuário”, de Estêvão Parreiras; “Alumbramento”, de Hortência Eduarda; e “Desafinado”, de Rodrigo de Almeida Cruz.

Na segunda-feira (23/11), as duas unidades estarão fechadas para serviços de dedetização.

O Palácio Conde dos Arcos, na cidade de Goiás, terá atendimento até o meio-dia na sexta-feira (20/11). No sábado, funcionará das 9h às 17h, e no domingo, das 8h às 12h.

O Museu Ferroviário, em Pires do Rio, funcionará até as 10 horas de quinta-feira (19/11) e permanecerá fechado na sexta-feira.

Não haverá atendimento ao público durante o feriado no Museu da Imagem e do Som (MIS-GO), no Museu Goiano Zoroastro Artiaga, no Arquivo Histórico Estadual, na Biblioteca Pio Vargas, na Biblioteca Braille José Álvares de Azevedo e na Gibiteca Jorge Braga.

O Centro Cultural Martim Cererê ficará fechado de sexta-feira a segunda-feira (23/11), período em que também passará por serviços de dedetização.

Cine Cultura e Teatro Goiânia

O Cine Cultura funcionará normalmente na sexta-feira (20/11) e durante o fim de semana. A programação completa está disponível no site oficial do cinema.

O Teatro Goiânia também manterá o funcionamento normal. A unidade recebe a 9ª Mostra Giro Dança, que reúne 15 companhias de dança de cinco estados brasileiros e uma atração internacional do México. A programação conta com 24 apresentações gratuitas, além de oficinas, debates e ações formativas.

Os ingressos gratuitos podem ser retirados pelo site da Sympla.

Secretaria de Comunicação (Secom) – Governo de Goiás