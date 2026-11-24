Cursos técnicos gratuitos incluem áreas de Enfermagem, Recursos Humanos, Saúde Bucal, Finanças, Agricultura e Segurança do Trabalho (Fotos: Secretaria da Retomada)

A Secretaria da Retomada e o Colégio Tecnológico do Estado de Goiás (Cotec) abrem nesta segunda-feira (23/11) as inscrições para o Processo Seletivo dos Cursos Técnicos 2027. Ao todo, serão ofertadas 810 vagas gratuitas, distribuídas entre unidades de Catalão, Goiânia, Goianésia, Goiatuba e Porangatu, com oportunidades em diferentes áreas de formação profissional.

As inscrições poderão ser realizadas até o dia 3 de janeiro de 2027. Não haverá aplicação de prova, e a classificação dos candidatos será feita com base nas notas do histórico escolar, do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).

Cursos técnicos gratuitos para 2027

As vagas são distribuídas entre cursos técnicos em:

Finanças;

Agricultura;

Segurança do Trabalho;

Enfermagem;

Recursos Humanos;

Saúde Bucal.

Em Catalão, serão ofertadas turmas de Finanças, Agricultura e Segurança do Trabalho, todas no período noturno. Já em Goiânia, as oportunidades são para Enfermagem, nos períodos matutino e vespertino, e Segurança do Trabalho, pela manhã e à noite.

Em Goianésia, haverá vagas para Recursos Humanos e Segurança do Trabalho, nos turnos matutino e noturno. Goiatuba contará com o curso técnico em Enfermagem, nos períodos matutino e noturno. Em Porangatu, serão ofertadas turmas de Enfermagem, Saúde Bucal e Segurança do Trabalho, também nos períodos matutino e noturno.

O processo seletivo prevê critérios de pontuação que valorizam a trajetória educacional dos candidatos. Quem já realizou cursos no Cotec na mesma área de formação pretendida poderá receber pontuação adicional. Além disso, 60% das vagas serão destinadas prioritariamente a candidatos oriundos de escolas públicas, pessoas de baixa renda e pessoas com deficiência (PcD), conforme os critérios estabelecidos no edital.

Para participar, é necessário estar cursando ou já ter concluído o ensino médio e residir no estado de Goiás. Todas as formações são gratuitas, ampliando as oportunidades de acesso à educação profissional e à preparação para o mercado de trabalho.

O resultado final está previsto para 19 de janeiro de 2027. Os aprovados deverão realizar a matrícula presencialmente na unidade escolhida, dos dias 20 a 26 de janeiro. As aulas começam no dia 15 de fevereiro.

Os interessados em participar do processo seletivo devem acessar o site oficial do colégio: cotec.go.gov.br, desta segunda-feira (23/11) até 03 de janeiro de 2027, para realizar a inscrição e consultar as informações e orientações disponíveis no edital.

Secretaria da Retomada – Governo de Goiás