Requerimento solicita à Prefeitura um balanço dos últimos 90 dias e questiona a Secretaria Municipal de Saúde sobre a possibilidade de publicar boletins epidemiológicos diários

O vereador Rimet Jules (PT) apresentou requerimento na Câmara Municipal de Anápolis para cobrar da Prefeitura informações atualizadas sobre a covid-19 e a mpox no município. O documento, datado de 16 de novembro, pede que a Secretaria Municipal de Saúde informe, separadamente para cada doença, o número de casos suspeitos, confirmados e descartados, além das internações e dos óbitos registrados nos últimos 90 dias.

O parlamentar também solicita esclarecimentos sobre eventuais surtos, casos em investigação e medidas de vigilância, prevenção e controle adotadas pela rede municipal de saúde. O requerimento pede ainda que a Secretaria informe com que frequência atualiza e divulga os dados, em quais canais a população pode consultá-los e se é possível publicar boletins diários.

Na justificativa, Rimet aponta que o acesso a informações oficiais e atualizadas permite à população acompanhar a evolução dos casos e à Câmara fiscalizar as ações de saúde pública no município.

O parlamentar também solicitou os dados diretamente à secretária municipal de Saúde, Jaqueline Gonçalves Rocha de Oliveira, por meio de ofício. Ele pediu que a resposta e os documentos disponíveis fossem enviados ao seu gabinete.