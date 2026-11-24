Daniel Vilela lança Operação Goiás Alerta e Solidário, que antecipa a assistência às famílias e prepara a resposta a emergências em 29 municípios de alto risco durante o período chuvoso (Fotos: Jota Eurípedes e Wesley Costa)

A prevenção de desastres e o atendimento rápido às famílias em áreas vulneráveis são o foco da Operação Goiás Alerta e Solidário 2026/2027. A iniciativa prevê ações em 29 municípios goianos classificados como de alto risco, com monitoramento das chuvas, emissão de alertas e distribuição de benefícios socioassistenciais durante o período chuvoso.

A primeira etapa começa nesta segunda-feira (23/11), com oito rotas de atendimento em cinco dias, passando por 18 municípios. Serão distribuídos 1.178 benefícios da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), com apoio de 16 caminhonetes e equipes formadas por 16 servidores civis e 21 militares.

A operação foi lançada nesta segunda-feira (23/11), na Praça Cívica, e é coordenada pelo Gabinete de Políticas Sociais e pelo Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO). O planejamento considera o mapeamento da Defesa Civil, que identificou os municípios mais vulneráveis, principalmente nas regiões Norte e Nordeste do estado.

“Montamos um gabinete de crise para que todos os órgãos unifiquem suas ações, cada um com a sua expertise, e tentar antecipar os acontecimentos em relação aos desastres naturais no nosso Estado”, afirmou Daniel Vilela durante o lançamento.

“À medida que forem ocorrendo situações, as equipes estarão rapidamente atendendo as famílias, mas também atuarão de forma planejada e preventiva”, confirmou o governador.

Operação Goiás Alerta e Solidário prioriza municípios de alto risco

Daniel Vilela lança Operação Goiás Alerta e Solidário com foco em 29 municípios de alto risco (Fotos: Jota Eurípedes e Wesley Costa)

Dos 29 municípios classificados como de alto risco, oito são prioritários por vulnerabilidade territorial: Divinópolis, Campos Belos, Monte Alegre de Goiás, Nova Roma, Teresina de Goiás, Flores de Goiás, Iaciara e Vila Boa.

Outros 21 municípios têm previsão de precipitação superior a 1.300 milímetros. Para antecipar o atendimento, a operação prevê monitoramento das áreas de risco, emissão de alertas e manutenção de estoques emergenciais em quatro pontos de apoio.

“Goiás sai à frente por antecipar situações críticas. É um Estado que se faz presente”, frisou o comandante do CBM-GO, Washington Luiz.

O monitoramento funciona 24 horas por dia, com pelo menos dois profissionais de plantão. A estrutura acompanha indicadores meteorológicos para identificar situações de risco, orientar a emissão de alertas e mobilizar equipes de resgate.

“Temos uma sala de situação que funciona 24 horas por dia, com no mínimo dois plantonistas, acompanhando todos os indicadores do tempo”, detalhou o comandante de Operações da Defesa Civil do Estado de Goiás, coronel Pedro Carlos Borges de Lira.

Estoques emergenciais garantem atendimento mais rápido

Distribuição antecipada garante estoque de emergência em caso de isolamento temporário (Fotos: Jota Eurípedes e Wesley Costa)

A estrutura logística prevê estoques de materiais em Goiânia, no depósito da OVG, e nos municípios de Flores de Goiás, Teresina de Goiás e Itapuranga.

A distribuição antecipada permite acionar equipes de resgate e entregar alimentos e outros itens essenciais com mais rapidez, inclusive quando as chuvas comprometem o acesso por estradas vicinais.

A OVG prevê entregar 1.834 benefícios socioassistenciais, 3.485 unidades do Mix do Bem, 2 mil brinquedos e 1.500 cobertores. Também estão previstos fraldas infantis e geriátricas, cadeiras de rodas, cadeiras de banho, andadores e kits de maternidade.

Famílias quilombolas e comunidades tradicionais também serão atendidas

Ajuda chega a 29 comunidades quilombolas e tradicionais em 15 municípios (Fotos: Jota Eurípedes e Wesley Costa)

A Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds) atenderá 29 comunidades quilombolas e tradicionais, distribuídas em 15 municípios. A previsão é entregar 7.482 cestas básicas e 9.920 unidades de repelente.

A estrutura de atendimento também envolve a Secretaria de Estado da Saúde, que intensificou a vigilância de doenças transmitidas pela água e prevê a disponibilidade de vacinas.

A Agência Goiana de Habitação (Agehab) prepara edital do Aluguel Social para famílias atingidas pelas chuvas. Já a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) disponibilizará patrulha mecanizada para manutenção e recuperação de vias públicas e estradas vicinais.

Também participam da operação a Saneago, a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás (Seapa), a Emater e a Equatorial Goiás.

Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás