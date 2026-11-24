Operação Goiás Alerta e Solidário prepara 29 municípios para período chuvoso
A prevenção de desastres e o atendimento rápido às famílias em áreas vulneráveis são o foco da Operação Goiás Alerta e Solidário 2026/2027. A iniciativa prevê ações em 29 municípios goianos classificados como de alto risco, com monitoramento das chuvas, emissão de alertas e distribuição de benefícios socioassistenciais durante o período chuvoso.
A primeira etapa começa nesta segunda-feira (23/11), com oito rotas de atendimento em cinco dias, passando por 18 municípios. Serão distribuídos 1.178 benefícios da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), com apoio de 16 caminhonetes e equipes formadas por 16 servidores civis e 21 militares.
A operação foi lançada nesta segunda-feira (23/11), na Praça Cívica, e é coordenada pelo Gabinete de Políticas Sociais e pelo Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO). O planejamento considera o mapeamento da Defesa Civil, que identificou os municípios mais vulneráveis, principalmente nas regiões Norte e Nordeste do estado.
“Montamos um gabinete de crise para que todos os órgãos unifiquem suas ações, cada um com a sua expertise, e tentar antecipar os acontecimentos em relação aos desastres naturais no nosso Estado”, afirmou Daniel Vilela durante o lançamento.
“À medida que forem ocorrendo situações, as equipes estarão rapidamente atendendo as famílias, mas também atuarão de forma planejada e preventiva”, confirmou o governador.
Operação Goiás Alerta e Solidário prioriza municípios de alto risco
Dos 29 municípios classificados como de alto risco, oito são prioritários por vulnerabilidade territorial: Divinópolis, Campos Belos, Monte Alegre de Goiás, Nova Roma, Teresina de Goiás, Flores de Goiás, Iaciara e Vila Boa.
Outros 21 municípios têm previsão de precipitação superior a 1.300 milímetros. Para antecipar o atendimento, a operação prevê monitoramento das áreas de risco, emissão de alertas e manutenção de estoques emergenciais em quatro pontos de apoio.
“Goiás sai à frente por antecipar situações críticas. É um Estado que se faz presente”, frisou o comandante do CBM-GO, Washington Luiz.
O monitoramento funciona 24 horas por dia, com pelo menos dois profissionais de plantão. A estrutura acompanha indicadores meteorológicos para identificar situações de risco, orientar a emissão de alertas e mobilizar equipes de resgate.
“Temos uma sala de situação que funciona 24 horas por dia, com no mínimo dois plantonistas, acompanhando todos os indicadores do tempo”, detalhou o comandante de Operações da Defesa Civil do Estado de Goiás, coronel Pedro Carlos Borges de Lira.
Estoques emergenciais garantem atendimento mais rápido
A estrutura logística prevê estoques de materiais em Goiânia, no depósito da OVG, e nos municípios de Flores de Goiás, Teresina de Goiás e Itapuranga.
A distribuição antecipada permite acionar equipes de resgate e entregar alimentos e outros itens essenciais com mais rapidez, inclusive quando as chuvas comprometem o acesso por estradas vicinais.
A OVG prevê entregar 1.834 benefícios socioassistenciais, 3.485 unidades do Mix do Bem, 2 mil brinquedos e 1.500 cobertores. Também estão previstos fraldas infantis e geriátricas, cadeiras de rodas, cadeiras de banho, andadores e kits de maternidade.
Famílias quilombolas e comunidades tradicionais também serão atendidas
A Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds) atenderá 29 comunidades quilombolas e tradicionais, distribuídas em 15 municípios. A previsão é entregar 7.482 cestas básicas e 9.920 unidades de repelente.
A estrutura de atendimento também envolve a Secretaria de Estado da Saúde, que intensificou a vigilância de doenças transmitidas pela água e prevê a disponibilidade de vacinas.
A Agência Goiana de Habitação (Agehab) prepara edital do Aluguel Social para famílias atingidas pelas chuvas. Já a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) disponibilizará patrulha mecanizada para manutenção e recuperação de vias públicas e estradas vicinais.
Também participam da operação a Saneago, a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás (Seapa), a Emater e a Equatorial Goiás.
Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás