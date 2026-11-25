(Foto: Divulgação)

No palco, o cantor Vinícius Costa conduz a apresentação musical homenageando grandes intérpretes negros da música brasileira e internacional. Com influências do soul, R&B, gospel e MPB, o show destaca a expressividade vocal e a valorização da ancestralidade. A noite conta ainda com a participação especial da cantora Loide Oliveira, que apresenta um trecho do espetáculo “Loide Canta Mulheres Negras”, ressaltando o protagonismo feminino na música.

Abertura e lançamento

Antes do espetáculo principal, a abertura da noite ocorre na entrada do Teatro Municipal com um cortejo de Maculelê realizado pelo grupo de expressões culturais afro-brasileiras Onã L’ayó. Sob orientação do professor Wallasse Curumim, a intervenção reúne dança, musicalidade, cânticos e ritmos tradicionais.

A programação inclui também o lançamento do livro infantil “Cores que Nos Unem”, de Loide Oliveira Silva, no hall do teatro, ampliando o diálogo sobre identidade, diversidade e representatividade para toda a família.

O público poderá aproveitar ainda a Feira Cultural e a Praça Gastronômica, com expositores, produtos artesanais e opções de alimentação na parte externa do Teatro Municipal.