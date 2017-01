FERNANDA MORAIS

Não eram nem 8 horas da manhã desta sexta-feira (6/1), quando funcionários da loja Ponto Frio, localizada na Rua Engenheiro Portela, no centro de Anápolis, chegavam para trabalhar e foram surpreendidos por quatro assaltantes.

Testemunhas relataram à Polícia Militar que o gerente chegou para abrir a loja quando foi rendido e feito refém com os demais funcionários.

A PM chegou em poucos minutos após o início da ação dos bandidos, acionada por uma pessoa que presenciou a ocorrência.

Os bandidos revidaram a presença da PM. Um deles foi atingido pela na troca de tiros, socorrido e levado ao Hospital de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Huana), mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Vídeos e fotos de toda a ação e do momento que o ferido foi retirado da loja pelos Bombeiros estão circulando nas redes sociais.

Com a chegada rápida da PM, os dois marginais que continuavam no interior da loja iniciaram a liberação dos reféns e se entregaram em seguida.

O quarto integrante do bando – que segue foragido – ficou de suporte do lado de fora da loja em um carro com placa de Águas Lindas, possivelmente clonada, já que os outros dados do veículo são de Santo Antônio do Descoberto. Ambas as cidades são do entorno de Brasília.

Ao final da ocorrência, os reféns foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros e em seguida encaminhados para Delegacia de Polícia Civil para prestarem depoimentos. A identidade dos marginais não foram divulgadas, mas inicialmente existe a informação que pelo menos dois deles eram menores.

Veja o vídeo do momento em que o assaltante baleado foi socorrido:

