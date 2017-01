FERNANDA MORAIS

O secretário municipal de Educação, Alex Martins (foto), disse nesta segunda-feira (30/1) que a pasta fez o descarte, em 2016, de merenda escolar que estava armazenada de maneira inadequada.

“Ao longo do ano passado foram descartados mais de 100 pacotes de arroz de 5 kg cada, comprometidos após contato com fezes e urina de rato”, afirmou Alex, em entrevista à Rádio Manchester. Segundo o secretário, no galpão onde ficavam os alimentos foi encontrada grande quantidade de insetos, como baratas.

“Foi necessário jogar fora outros produtos impróprios para o consumo também, como canjica, sal, extrato de tomate, macarrão e alguns pacotes de bolachas”, disse Alex Martins. Apesar do desperdício, o secretário afirmou que não há risco de faltar merenda para os alunos da rede municipal. “Enquanto não concluímos o processo licitatório, fizemos uma compra emergencial na última semana para evitar o problema nas unidades escolares”, completou.

O secretário municipal de Educação também disse que será necessário encontrar um novo galpão para armazenar a merenda. O atual endereço, localizado no Bairro Jundiaí Industrial, já foi dedetizado, mas ainda não está com controle de pragas considerado ideal para garantir que o estoque de comida permaneça seguro.

“Estamos visitando alguns novos galpões, temos boas opções em vista, mas tem toda burocracia para efetivar o aluguel e fazer a mudança”, disse Alex Martins, informando ainda que o prejuízo financeiro em relação ao desperdício da comida está sendo levantado pela administração municipal.