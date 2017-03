ANA CLARA ITAGIBA

Após ser acusado de ter estuprado uma criança de três anos, um homem foi agredido pela mãe da vítima. A mulher tentou cortar as suas partes íntimas e acertou sua cabeça com uma barra de ferro. Agora a mãe da criança está sendo processada por lesão corporal grave. O fato aconteceu nesta quinta-feira (2/3) na Vila Jaiara, em Anápolis.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Vander Coelho, a criança foi submetida a exames de corpo de delito e não foi confirmado o estupro. “Por conta disso não autuamos o rapaz, mas isso não significa que não vamos continuar investigando o caso” explica.

“Isso mostra que precisamos tomar muito cuidado com esses tipos de casos onde só há suspeita. As crianças fantasiam muito e antes de tomar qualquer providencia precisamos ter provas concretas” reforçou o delegado.

O jovem foi medicado e precisou fazer vários pontos na cabeça por conta de um profundo corte. As pessoas envolvidas neste caso não quiseram falar sobre o assunto.