LUANA CAVALCANTE

Os alunos da na Faculdade Metropolitana de Anápolis (Fama) participaram do Trote Solidário. Devido à boa repercussão da campanha, quatro instituições serão beneficiadas com alimentos não perecíveis e leite longa vida. A entrega acontece na segunda-feira (6/3), às 9h30, no Asilo São Vicente de Paulo.

Serão beneficiados o Abrigo Evangélico Jesus Cristo É o Senhor; Abrigo Monte Sinai; Casa Bethânia e Irmãs Africanas, em Interlândia.

A arrecadação faz parte da programação de recepção dos calouros da instituição. A grande repercussão da campanha nas mídias locais e nas redes sociais fez com que a competição interna dos alunos superasse as expectativas.

Foram arrecadadas mais de cinco toneladas e meia de doações. A entrega contará com a participação de representantes de todos os cursos da Faculdade Fama, que também irão oferecer prestação de serviços de estética, enfermagem e outras ações.

