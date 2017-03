LUANA CAVALCANTE

O prefeito Roberto Naves (PTB) encaminhou à Câmara Municipal de Anápolis, projeto de lei que estabelece a regularização das moradias do conjunto habitacional Residencial do Trabalhador. De acordo informações no site da Prefeitura de Anápolis, as residências foram embargadas porque não estão de acordo com a legislação.

A solenidade realizada nesta quinta-feira (9/3), no miniauditório do centro administrativo, contou com as presenças do presidente da Câmara Municipal, Amilton Filho (SD), vários parlamentares e moradores que serão beneficiados com o projeto.

Segundo o presidente da Câmara, Amilton Filho, o documento tramitará nas comissões do Legislativo e depois passará por votação em dois turnos no plenário. Depois disso, ficará à disposição para a sanção do Executivo.

Depois de sancionado, o projeto de lei quer ajudar cerca de 90 famílias. As casas apresentam problemas de regularização, em função de não terem o recuo frontal em conformidade com a legislação.