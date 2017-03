FERNANDA MORAIS

A vereadora Vilma Rodrigues (PSC) protocolou um projeto de lei na Câmara Municipal, nesta segunda-feira (13.mar.17), pedindo a criação do Programa Ecoponto Móvel e Destinação dos Pneus Inservíveis em Anápolis. A matéria vai para as comissões permanentes, antes de voltar ao plenário, para ser votada.

Composta por seis artigos, a propositura da vereadora tem como objetivo oferecer um local adequado para recolher os pneus prontos para o descarte em todas as regiões da cidade. Caberá à Secretaria Municipal de Meio Ambiente divulgar um calendário orientando os locais e a data que o eco ponto estará disponível em cada região de Anápolis.

O Poder Executivo também ficará encarregado de realizar campanhas sobre os riscos que o descarte incorreto de pneus traz tanto para o meio ambiente quanto para a população.

A prefeitura também poderá firmar convênios com Organizações Não Governamentais (ONGs), associações, cooperativas e entidades da sociedade civil para a coleta seletiva e reaproveitamento dos pneus, dando-lhes destinação correta.

Na justificativa de seu projeto, a vereadora do PSC destacou que anualmente milhares de pneus são descartados de maneira irregular na cidade, por isso a ideia de colocar em prática o Ecoponto para recolhimento do material.

“Os pontos de coleta são fundamentais para evitar que os pneus sirvam como criatórios do Aedes aegypti, que transmite doenças como a dengue, zika e chikungunya”, reforçou.

Vilma Rodrigues acredita que descentralizar os pontos de coleta dos pneus inutilizáveis vai facilitar o trabalho de quem tem o material para descartar, mas não sabe onde encontrar um local específico para isso.

“Essa lei vai traduzir o que é de mais novo em gestão participativa na coletividade, podendo ser utilizado com eficiência no recolhimento e na destinação do material aos parceiros envolvidos como, ONGs e similares, possibilitando ainda a geração de renda com esse material”, concluiu a vereadora.

Outro ecoponto

Em julho de 2013, uma lei de autoria do então vereador Eli Rosa foi sancionada pelo então prefeito Antônio Gomide, autorizando a administração municipal a alugar terrenos para instalação do chamado ecoponto, uma espécie de depósito para a população descartar entulho de construção civil, móveis velhos e sobras de podas de árvores.

O espaço é apenas para a população, ou seja, não pode ser utilizado por empresas do tipo disque-caçamba. Cabe à empresa que faz a limpeza pública urbana o recolhimento de tudo jogado no ecoponto. Dois locais do tipo foram criados na gestão passada: um no Setor Sul e outro no Adriana Parque.

Facebook Twitter Google+