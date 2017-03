LUANA CAVALCANTE

Uma menina de 11 anos de idade teve o couro cabeludo arrancado enquanto andava de kart na pista do Kartódromo Internacional de Anápolis, neste domingo (20.mar.17). Na hora do acidente ela estava acompanhada apenas pelo pai e após os primeiros socorros, foi encaminhada para o Hospital de Urgências Governador Otávio Laje (Hugol), em Goiânia.

A menina está internada em estado grave. Segundo relatos dos familiares, na hora do acidente a garota usava o capacete, mas não a touca necessária para proteger os cabelos que ficaram presos no eixo traseiro do veículo.

Em menos de uma hora a criança foi transferida para a capital, foi submetida a uma cirurgia para implantação do próprio tecido e está em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O Kartódromo de Anápolis está interditado desde o ano passado. Segundo nota da Secretaria Municipal de Esportes, o espaço estava liberado para uso apenas por atletas federados, mediante requisição e agendamento feitos na própria secretaria.

Ainda segundo a Secretaria de Esportes, nem o pai e nem a criança tinham autorização para usar o local. Depois deste acidente, a Prefeitura de Anápolis interditou totalmente o local.