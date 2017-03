O governador Marconi Perillo (PSDB) deu posse, na tarde desta terça-feira (21.mar.17), ao empresário de Anápolis Francisco Gonzaga Pontes no cargo de secretário estadual de Desenvolvimento, em solenidade no Palácio Pedro Ludovico Teixeira. Ao relatar as razões pela escolha de Francisco, Marconi ressaltou que o novo secretário é um atuante diretor na Associação Comercial e Industrial de Anápolis (Acia), importante nome do meio empresarial da cidade e tem o respaldo de todo o fórum empresarial goiano.

Marconi afirmou que a grande tarefa do secretário será a de tocar os trabalhos do programa Goiás Mais Competitivo e Inovador (GMCI) com comprometimento integral, sempre ao lado do setor produtivo. “Todos os avanços de multiplicação do PIB e das exportações ocorreram porque sempre demos as mãos aos empresários e assim fomos capazes de avançar”, disse.

Em discurso, Francisco reiterou que está pronto para a missão de manter o ritmo de desenvolvimento econômico e fazer com que Goiás cresça em inovação. “Sempre lembrando a meta colocada pelo governador Marconi de inserir Goiás entre os três estados mais inovadores do País”, assinalou o novo secretário, que se declarou honrado e feliz por compor o governo responsável pela era de desenvolvimento econômico que Goiás vive.

Marconi agradeceu o trabalho desenvolvido por Luiz Maronezi, que continuará integrando à pasta, agora como superintendente executivo. “Um empresário que sempre foi, antes de tudo, um homem simples, honesto e focado; e que será um esteio para o Francisco”, declarou.

O governador elogiou, sobretudo, o trabalho realizado pelo vice-governador José Eliton, o primeiro a comandar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Científico, Tecnológico e de Agricultura, Pecuária e Irrigação de Goiás (SED). “José Eliton foi quem desenhou comigo todo o projeto de inovação que temos para o nosso Estado”, pontuou.

Francisco Gonzaga Pontes tem formação em Economia e é empresário do setor metalúrgico, proprietário da empresa Pontes Indústria Metalúrgica. É diretor da Acia para assuntos do Daia. Foi presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas de Anápolis, conselheiro do Senai e consultor financeiro de empresas.