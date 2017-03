ANA CLARA ITAGIBA

Na sexta-feira (24.mar.17) um homem tentou matar a própria mãe à facadas, em Anápolis. Azete Andrade da Silva, de 44 anos, disse que fez isso porque sua mãe ameaçava mandá-lo para o “arroz lagoinha”. Azete não explicou o que seria isso, mas deu a entender que é um Centro de Recuperação.

“Eu não aguentava ela me ameaçar, falava que ia me mandar para lá. Ela é ruim. Eu sou bom, sou a melhor pessoa do mundo. Ela não larga do meu pé. Eu já tenho três meses que não durmo. Só fico andando pela casa”, disse Azete visivelmente agitado na delegacia.

A vítima, de 67 anos, foi atingida por um golpe de faca, mas foi socorrida a tempo por parentes que estavam no local. Segundo familiares, Azete já foi internado em casa de recuperação, mas voltou ao vício das drogas.

O homem foi autuado em flagrante e está à disposição da Justiça.