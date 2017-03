ANA CLARA ITAGIBA

No próximo sábado (1º.abr.17) acontece mais uma etapa do projeto “Ação Solidária Franciscana”. A iniciativa é da Paróquia de São Francisco de Assis, que tem como objetivo promover caridade às pessoas e atender quem precisa. A ação acontece das 8h às 12h, nas dependências da paróquia, no Bairro Jundiaí.

Quem for ao evento poderá participar de ações voltadas para a saúde, lazer e assistência social. “Nós fizemos essa ação como proposta na Quaresma, que é trabalhar a vida de oração, penitência e caridade. Nesse sentido, nós elegemos duas ações solidárias para esse ano, uma na quaresma e outra no Dia de São Francisco”, explica o pároco Frei Carlos.

Durante esta semana, a paróquia estará recolhendo doações de cestas básicas, alimentos não perecíveis, roupas e calçados. Tudo que conseguirem será destinado às comunidades carentes através de bazar solidário que acontecerá gratuitamente no dia do evento.

Frei Carlos afirma que a expectativa de público está em cerca de 400 a 500 pessoas. O foco é atender famílias da periferia de Anápolis. Durante o evento, será servido um almoço gratuito para quem estiver recebendo os atendimentos.

Serviço

Ação Solidária Franciscana

Data: 1º de abril de 2017

Horário: 8h às 12h

Local: Paróquia São Francisco de Assis – Avenida Dom Prudêncio, nº360, Bairro Jundiaí

Contatos: (62) 3311-9404 ou 3324-2325